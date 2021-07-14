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航空城其他搬遷區徵收明公告 鄭文燦：不受外力影響

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城計畫其他搬遷區地上物區段徵收明天公告，桃園市長鄭文燦要求保障居民最大權益不受外力影響。記者曾增勳／攝影
桃園航空城計畫其他搬遷區地上物區段徵收明天公告，桃園市長鄭文燦要求保障居民最大權益不受外力影響。記者曾增勳／攝影

桃園航空城計畫其他搬遷區通過內政部審議引發爭議，桃園市長鄭文燦今天下午表示，雖有少數所有權人不同意補償方案，但超過9成土地及地上物所有權人同意協議價購，歷來同意率最高，其他搬遷區地上物區段徵收也預定明天辦理公告至8月13日止，後續協議價購、徵收補償發價作業，他要求市府採取一對一、面對面方式，以同理心協助地主，保障居民最大權益，不受外力影響。

鄭文燦主持市政會議，聽取地政局進行「航空城計畫其他區地上物徵收審議通過」專題報告，他表示，桃園航空城計畫去年11月9日辦理土地區段徵收公告作業，超過95%土地所有權人選擇領回抵價地，其他搬遷區也已通過內政部審議，市府秉持居住正義、先建後遷、居民權益極大化3大原則推動。

他表示，建物評點單價已提高至12.2元，推出10大優惠加碼方案，試算後桃園航空城計畫地上物拆遷補償金，從452億元提高至730億元，增值61%，相當建物評點單價提高至少20%以上，比其他縣市優渥，強調「是桃園史上最優厚的地上物查估補償方案」。

鄭文燦也針對市民申請再次複估案，要求依期程辦理複估作業，另原位置保留申請案件，要求地政局應盡速完成現地會勘及審核，他表示，其他搬遷區地上物區段徵收明天起公告，7月23日至8月11日辦理協議價購發價、8月16日至9月15日辦理其他搬遷區徵收補償發價作業，未來市府會堅持保障居民權益，不受外力的錯誤資訊影響，落實桃園最好的補償制度。

桃園 航空城 鄭文燦

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