桃65歲長者明最後接種日 64歲以下預約5接種站額滿
桃園市66歲長者今天在全市各接種站施打疫苗，全市造冊2萬6608人，到場施打2萬219人，施打率76%，市長鄭文燦表示，明天進行65歲接種，為通知、分齡施打最後一天，至明天下午5時前開放18歲以上市民預約疫苗意願登記，其中慈文、大有、中興國中及，新勢國小、南崁高中5接種站預約登記率百分百，16日起開打64歲以下疫苗預約登記者接種。
鄭文燦為了解66歲長者各接種站施打情形，前往桃園區陽明國中、八德區大成國中、八德國中視察，向接種長者問候，許多長者稱許接種站安排服務好，他表示，明天是65歲長接種最後一天，他籲請所有65歲以上長者把握最後一天施打機會，長者不用預約、不用排隊，到接種站一定可以打完。
他說，7月16日起接續進行64歲以下的疫苗接種，將不再發送接種通知單，疫苗意願登記預約，必須事先登記預約才能接種，64歲以至50歲第10類及第9類重大傷病者，總共10萬6100人合格登記者，至今天已登記
7萬9448人，預約登記已達75%，請尚未預約的25%民眾趕快今天晚上至明天下午5時完成預約，希望16日開打可順利完成接種。
7月16日至18日，市府將陸續以簡訊通知符合資格的民眾預約，不限戶籍，民眾可考量自身居住地或工作地，就近預約疫苗接種站，此外，登記疫苗施打意願時，如欲變更疫苗種類，仍可在開放意願登記時段，隨時更改疫苗種類，會尊重每個人的自主意願。
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