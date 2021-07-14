快訊

福原愛離婚後工作「微找上門」 返台時間曝光

打完莫德納又打止痛針 屏東婦5天後腦出血送醫

桃65歲長者明最後接種日 64歲以下預約5接種站額滿

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦視察接種站，與長者話家常、做運動。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦視察接種站，與長者話家常、做運動。圖／市政府提供

桃園市66歲長者今天在全市各接種站施打疫苗，全市造冊2萬6608人，到場施打2萬219人，施打率76%，市長鄭文燦表示，明天進行65歲接種，為通知、分齡施打最後一天，至明天下午5時前開放18歲以上市民預約疫苗意願登記，其中慈文、大有、中興國中及，新勢國小、南崁高中5接種站預約登記率百分百，16日起開打64歲以下疫苗預約登記者接種。

鄭文燦為了解66歲長者各接種站施打情形，前往桃園區陽明國中、八德區大成國中、八德國中視察，向接種長者問候，許多長者稱許接種站安排服務好，他表示，明天是65歲長接種最後一天，他籲請所有65歲以上長者把握最後一天施打機會，長者不用預約、不用排隊，到接種站一定可以打完。

他說，7月16日起接續進行64歲以下的疫苗接種，將不再發送接種通知單，疫苗意願登記預約，必須事先登記預約才能接種，64歲以至50歲第10類及第9類重大傷病者，總共10萬6100人合格登記者，至今天已登記

7萬9448人，預約登記已達75%，請尚未預約的25%民眾趕快今天晚上至明天下午5時完成預約，希望16日開打可順利完成接種。

7月16日至18日，市府將陸續以簡訊通知符合資格的民眾預約，不限戶籍，民眾可考量自身居住地或工作地，就近預約疫苗接種站，此外，登記疫苗施打意願時，如欲變更疫苗種類，仍可在開放意願登記時段，隨時更改疫苗種類，會尊重每個人的自主意願。

桃園市長鄭文燦視察接種站，與長者話家常、做運動。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦視察接種站，與長者話家常、做運動。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明明天65歲接種，明天下午5時前開放18歲以上市民預約登記打疫苗。圖／市政府提供
桃園市長鄭文燦說明明天65歲接種，明天下午5時前開放18歲以上市民預約登記打疫苗。圖／市政府提供

疫苗 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

微解封首日景點不見人潮 鄭文燦：民眾心態仍保守

桃市抓汙染罰金不夠高惹議 鄭文燦指示按日累進重罰

Garmin員工染疫掀北桃爭論 鄭文燦：北市資訊錯了

鄭文燦籲開放幼兒園 減輕民眾負擔

相關新聞

航空城其他搬遷區徵收明公告 鄭文燦：不受外力影響

桃園航空城計畫其他搬遷區通過內政部審議引發爭議，桃園市長鄭文燦今天下午表示，雖有少數所有權人不同意補償方案，但超過9成土...

國家住都中心推竹市首座社宅 市府憂交通動線

新竹市外來人口多，近年持續盤點合適基地活化打造社宅，國家住都中心敲定在東區的閒置用地推出竹市首座社宅「竹科安居」，將興建...

65歲以上長輩疫苗涵蓋率72% 竹市本島第一

新竹市政府今晚指出，根據中央疫情指揮中心最新統計資料，竹市65歲以上長輩涵蓋率截至昨天達72.15%，本島排名第1；市長...

微解封限制多北橫不見人車潮 民宿生意也冷清

中央流行防疫指揮中心宣布13日微解封，桃園市熱門的旅遊路線石門水庫、大溪老街、復興區北橫主線、支線主要風景區，這兩天遊客...

「海景第一排」 新竹南寮施打站能賞夕陽美景

各地展開疫苗接種工作，除了指定的醫療院所，縣市政府也紛紛選定公有場館或合適場域設置疫苗施打站，新竹市將因應防疫不開放的南...

新竹林管處戶外場域微解封 苗栗僅開放馬那邦2處入口

7月13日起三級警戒微解封，戶外場域有條件鬆綁，新竹林區管理處配合中央採分流措施開放部分戶外森林育樂場域，但多條自然步道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。