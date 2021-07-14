國家住都中心推竹市首座社宅 市府憂交通動線

新竹市外來人口多，近年持續盤點合適基地活化打造社宅，國家住都中心敲定在東區的閒置用地推出竹市首座社宅「竹科安居」，將興建545戶社會住宅，預計2025年完工，不過，竹市府認為該基地出入點為狹小巷弄，交通條件不佳，將向中央反映。

國家住都中心發布訊息，指將於新竹市東區東橋段推出首處社會住宅統包工程「竹科安居」，即日起上網招標，歡迎廠商投標，中心也說明，該社宅基地交通便捷，離台鐵竹中站、新竹交流道不遠，且鄰近金山面公園、關東國小、新科國中、新科國民運動中心及市場等，生活機能完善，也將規畫設日照中心，創造全齡友善的居住環境。

竹市府都市發展處指出，竹科安居社宅基地為台糖土地，北側為光復路一段，但出入道路以光復路一段163巷為主，路幅並不寬，先前有跟中央討論過，當時即認為交通動線不是很好，若屆時將興建200多戶甚至是500多戶社會住宅，恐不利住戶車輛進出。

都發處指出，住都中心啟動統包工程標案，將展開規畫設計與工程發包，因該基地交通條件不佳，市府向中央反映，說明這塊基地恐不適宜做社宅，但也強調市府會配合國家社宅多元政策，持續推動包租代管、租金補貼，也會提出其他合適基地討論。