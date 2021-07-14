65歲以上長輩疫苗涵蓋率72% 竹市本島第一

新竹市政府今晚指出，根據中央疫情指揮中心最新統計資料，竹市65歲以上長輩涵蓋率截至昨天達72.15%，本島排名第1；市長林智堅分析有2大因素，第1為越年輕長輩施打意願越高，第2則市府透過主動造冊通知，讓長輩免預約、免排隊分流到9站接種，也開放不在籍長輩預約造冊、安排施打，以高效率服務，提高整體涵蓋率。

依據中央資料，竹市65歲以上長輩共6萬2925人，長輩累計接種人數達4萬5401人，涵蓋率達72%，本島第1。新竹市今天完成65歲長輩接種，今天共通知4780人，施打3803人，施打率78.8%，累計到今天，全市總施打人口7萬3796人，涵蓋率16%。

「感謝長輩收到通知就來打，一起當防疫模範生！」林智堅也說，市府自開打69歲長輩後，接種報到率屢創新高，69歲長輩報到率77.8%、68歲報到率79%、67歲和66歲長輩報到率都突破80%，顯示長輩年齡層越往下降，疫苗施打報到率也越高。