聽新聞
test
0:00 / 0:00
65歲以上長輩疫苗涵蓋率72% 竹市本島第一
新竹市政府今晚指出，根據中央疫情指揮中心最新統計資料，竹市65歲以上長輩涵蓋率截至昨天達72.15%，本島排名第1；市長林智堅分析有2大因素，第1為越年輕長輩施打意願越高，第2則市府透過主動造冊通知，讓長輩免預約、免排隊分流到9站接種，也開放不在籍長輩預約造冊、安排施打，以高效率服務，提高整體涵蓋率。
依據中央資料，竹市65歲以上長輩共6萬2925人，長輩累計接種人數達4萬5401人，涵蓋率達72%，本島第1。新竹市今天完成65歲長輩接種，今天共通知4780人，施打3803人，施打率78.8%，累計到今天，全市總施打人口7萬3796人，涵蓋率16%。
「感謝長輩收到通知就來打，一起當防疫模範生！」林智堅也說，市府自開打69歲長輩後，接種報到率屢創新高，69歲長輩報到率77.8%、68歲報到率79%、67歲和66歲長輩報到率都突破80%，顯示長輩年齡層越往下降，疫苗施打報到率也越高。
竹市府指出，市府明天將持續為社福人員、不在籍長輩、預約回流者及孕婦等3千人施打莫德納疫苗，若民眾收到通知，請依照時間地點前往疫苗施打站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言