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微解封限制多北橫不見人車潮 民宿生意也冷清

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫景點雖然微解封，不過遊客車輛稀少，和過去暑假盛況差很多。圖／桃園市風景管理處提供
北橫景點雖然微解封，不過遊客車輛稀少，和過去暑假盛況差很多。圖／桃園市風景管理處提供

中央流行防疫指揮中心宣布13日微解封桃園市熱門的旅遊路線石門水庫、大溪老街、復興區北橫主線、支線主要風景區，這兩天遊客並沒有顯著增加，部分景點會塞車的原因是進停車場的車輛只能靠人工量額溫、檢查有沒有戴口罩，有的景點甚至沒有實聯制QR CODE，遊客要手寫留下聯絡電話等基本資料才會造成塞車。

市政府風管處和旅遊、名宿業者認為，這幾天非假日還看不見人潮，要等到周六、周日的時候才看得出民眾是不是封久受不了，會往風景區跑。桃園民宿協會理事長陳秉弘認為，微解封還是很多限制像用餐就是問題，讓遊客覺得很不方便，加上並非所有的風景區景點都開放，又有人車數量的限制，遊客頂多一日遊當天來當天回去，很少安排住宿，這樣的微解封沒有足夠的誘因讓遊客出籠上山觀光、住宿，業者的生意很難有起色。

桃園市風景管理處表示，這一波微解封北橫開放慈湖銅像公園、角板山行館園區、頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來天空步道及巴陵古道園區等區域，停車場停車數量如果達到40%以上就會採取一進一出管制人車進入，風景區相關室內場館、公園遊具區、團體活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區、遊客中心等，因施工或有人潮群聚慮加上管控人潮不易，不開放。

新竹林區管理處所轄國家森林遊樂區滿月圓管制入園數600人、東眼山管制入園人數700人，入園人數達上限時，採一進一出管制，遊客需全程戴口罩，並全面實施實聯制及體溫量測，額溫高於37.5℃者婉拒入園，園區內各室內空間暫停開放使用；林管處在北橫另一個熱門風景區拉拉山巨木區仍暫停開放。

石門水庫園區13日起總量管制入園小客車400輛、機車100輛，到達管制車輛數後採一進一出，入園時間從早上8點到下午4點，下午6點前遊客須離開園區；為利管制，僅開放坪林、大灣坪兩個管制站，中線及高線管制站仍維持封閉。街頭藝人、行動服務站（咖啡車）、參訪、導覽解說及活動場地等服務申請也暫不開放。這兩天遊客少，主要以登山和健走的民眾居多。

石門水庫遊艇環湖觀光因配合室內5人防疫規定，不開放，遊艇業者強調，政府限制搭船人數只能在各位數，根本不划算也決定暫不營業希望26日以後防疫能夠調降至2級，放寬限制。

北橫兩蔣文化園區只看見上百個銅像，幾乎看不見遊客，旅遊民宿業者認為微解封限制多沒有吸引力。記者鄭國樑／攝影
北橫兩蔣文化園區只看見上百個銅像，幾乎看不見遊客，旅遊民宿業者認為微解封限制多沒有吸引力。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 微解封 桃園

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