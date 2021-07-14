全國微解封 苗栗縣立圖書館推「防疫微閱讀書袋」借閱

苗栗縣立圖書館與苗栗分區資源中心合作辦理「苗栗防疫微閱讀書袋」借閱活動，書袋總類有10多種，每袋5本，相當多元，15日起開放100位民眾上網預約、16日起取書，希望民眾防疫期間閱讀不中斷。

苗栗縣教育處圖書資訊科指出，中央疫情指揮中心宣布7月13日起微解封，圖書館採取開放單一窗口讀者借閱服務，但讀者以不進館為原則，為滿足微讀者閱讀需求，苗栗縣立圖書館與苗栗分區資源中心合作辦理這次書袋預約借閱活動。

圖書資訊科指出，在目前微解封期間，縣立圖書館特辦別辦理「苗栗防疫微閱讀書袋」借閱活動，推出微文學、好想微旅行、微青春、未來主人翁、第一桶金看這裡、料理鼠王養成班、友善樂齡、原民風與新住民、親子愛閱、寶寶愛看書、可外借期刊雜誌等10餘種書袋種類，每袋圖書5本，共100袋由館員精心挑選的書籍供民眾上網預約取書。

活動資訊如下，7月15日上午9點起民眾可上苗栗縣立圖書館網站-線上服務-活動報名專區上網預約書袋種類；16日起可於苗栗縣立圖書館開館時間取書（周二至周五上午9點至下午4點，中午12點至下午1點不取書）；每張借閱證不限卡別，限預約一種書籍，借閱期限為21天，還書請放還書箱即可。