民眾質疑施打疫苗速度慢 竹縣府：近日施打率有成長

新竹縣今0確診，縣長楊文科表示，對於新竹縣疫苗施打狀況，目前主要施打疫苗為莫德納，長輩都很踴躍，卻也導致各衛生所疫苗不足，目前已調度醫院尚未接種完畢的疫苗因應。至於有民眾質疑新竹縣施打疫苗速度慢，衛生局則表示，到7月13日止，新竹縣18歲以上人口接種率約為12.96％。

楊文科指出，台灣積體電路公司12、13日傳出3名員工確診，確診者雖住在新北市、新竹市、苗栗縣，其他確診者上班地點在寶山鄉，基於「竹竹苗防疫作戰聯盟」的使命，12日一早就與新竹市長林智堅、台積電劉德音董事長、中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授等人聯繫，研商防疫作為。

此案匡列接觸者共有181人，其中167人居家隔離、自主健康管理4人、自主健康監測10人，並匡列1349人做PCR採檢，目前為止均為陰性。

楊文科表示，台積公司也十分有效率，針對2000名相關人員進行居家快篩，並在第1、4、7、10及14天會再做快篩，廠區及宿舍區以及確診者曾造訪的公共場所，也已全面消毒。

針對長輩施打疫苗情況，楊文科指出，因近期施打的疫苗為莫德納，69歲至74歲長者施打意願相當高，導致各衛生所疫苗不足，造成紛爭，感謝各衛生所主任協調，也調度醫院尚未接種完畢的疫苗因應，並請求中央協調支援疫苗。

楊文科也強調，目前中央給各縣市政府年齡層的疫苗都不足，「慢慢的疫苗就會進來」，請大家依照施打順序接種疫苗。

至於有民眾質疑新竹縣施打疫苗速度慢，衛生局長殷東成表示，到7月13日止，縣內施打人數為59804人，依據18歲以上人口46萬餘人計算，接種率約為12.96％。

殷東成也解釋，先前因長者施打AZ疫苗猝死案頻傳，造成緩打潮，因此75歲以上長者施打日期有延長一周至7月7日，也是接種率慢的原因，不過近日施打率有所成長，最近4天接種人數分別為1768、2505、3676、5638人，涵蓋率也在上升中。