快訊

影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

石門水庫阿姆坪防淤隧道克服易碎地質貫通 明年5月完工

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
防淤隧道訂明年5月完工。圖／北區水資源局提供
防淤隧道訂明年5月完工。圖／北區水資源局提供

水利署北區水資源局表示，石門水庫3702公尺長的阿姆坪防淤隧道2018年4月動工，已經在5月底貫通，目前進行隧道內襯砌、頂拱、仰拱等結構強化作業，工程預計明年5月底完工。

防淤隧道完工後可增加64萬立方公尺清淤能力，連同羅浮陸挖、壩頂抽泥船、水力排砂等方式，可以讓石門水庫1年排淤沙量超過400萬立方公尺，大於流入水庫的淤泥量，有助延長水庫壽命。

北水局表示，阿姆坪防淤隧道工程從兩端往中段䥣挖施工，5月順利貫通，隧道設計的排洪量可以達到每秒600立方公尺，因此每年清淤量可以達到64萬立方公尺，加上現在陸挖、抽泥，和水庫現有排砂鋼管，等阿姆坪防淤隧道啟用，估計一年排泥砂量超過4百萬立方公尺，對照水庫1年入流砂量342萬立方公尺，對延長水庫使用壽命有很大的幫助。

阿姆坪防淤隧道貫通過程遭遇不少工程問題，北水局指出，施工遇上湧水、破碎層與煤坑易塌陷地質，經過工程單位採用不同的工法技術一一克服，加上今年上半年晴天居多有利工程進度，5月終於貫通。

阿姆坪防淤隧道目前進行隧道內襯砌等結構強化作業。圖／北區水資源局提供
阿姆坪防淤隧道目前進行隧道內襯砌等結構強化作業。圖／北區水資源局提供
阿姆坪防淤隧道5月貫通。圖／北區水資源局提供
阿姆坪防淤隧道5月貫通。圖／北區水資源局提供

石門水庫 水資源

延伸閱讀

遊客回來了！石門水庫微解封首日 管理站前湧近百輛車

桃園石門水庫園區「微解封」採總量管制 遊艇仍不開放

曾文水庫蓄水「回春」 第3艘抽泥船今年可望加入拚清淤

石門水庫蓄水量突破7成 鄭文燦嗨翻：桃園人辦到了

相關新聞

新竹林管處戶外場域微解封 苗栗僅開放馬那邦2處入口

7月13日起三級警戒微解封，戶外場域有條件鬆綁，新竹林區管理處配合中央採分流措施開放部分戶外森林育樂場域，但多條自然步道...

「海景第一排」 新竹南寮施打站能賞夕陽美景

各地展開疫苗接種工作，除了指定的醫療院所，縣市政府也紛紛選定公有場館或合適場域設置疫苗施打站，新竹市將因應防疫不開放的南...

竹縣府與慈濟合作 送蔬菜、食品箱助千名弱勢學童

新竹縣政府與慈濟基金會合作展開「弱勢學童暑期營養紓困計畫」，在暑假7、8月先後分2波，配送給縣內的1474名弱勢學童共5...

影／桃66歲接種估6、7成 里長總會長憂接種站破口籲快打

桃園市今天上午進行66歲市民施打疫苗，全市造冊2萬6687人至各地接種站施打，桃園及蘆竹、觀音、大園沿海各區接種站，不少...

防疫期間環境整備不打烊 苗栗特色館營造「打卡點」

疫情仍在3級警戒，苗栗縣公館鄉的苗栗特色館趁閉館期間，積極與進駐廠商合作整備園區環境，並提報地方創生計畫爭取資源，以雇工...

竹市已1.9萬人預約施打AZ 16日起開打

COVID-19公費疫苗預約平台日前開放第9類與第10類公費對象意願登記，前天截止後，昨天開始陸續以簡訊通知預約接種，竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。