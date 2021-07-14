石門水庫阿姆坪防淤隧道克服易碎地質貫通 明年5月完工
水利署北區水資源局表示，石門水庫3702公尺長的阿姆坪防淤隧道2018年4月動工，已經在5月底貫通，目前進行隧道內襯砌、頂拱、仰拱等結構強化作業，工程預計明年5月底完工。
防淤隧道完工後可增加64萬立方公尺清淤能力，連同羅浮陸挖、壩頂抽泥船、水力排砂等方式，可以讓石門水庫1年排淤沙量超過400萬立方公尺，大於流入水庫的淤泥量，有助延長水庫壽命。
北水局表示，阿姆坪防淤隧道工程從兩端往中段䥣挖施工，5月順利貫通，隧道設計的排洪量可以達到每秒600立方公尺，因此每年清淤量可以達到64萬立方公尺，加上現在陸挖、抽泥，和水庫現有排砂鋼管，等阿姆坪防淤隧道啟用，估計一年排泥砂量超過4百萬立方公尺，對照水庫1年入流砂量342萬立方公尺，對延長水庫使用壽命有很大的幫助。
阿姆坪防淤隧道貫通過程遭遇不少工程問題，北水局指出，施工遇上湧水、破碎層與煤坑易塌陷地質，經過工程單位採用不同的工法技術一一克服，加上今年上半年晴天居多有利工程進度，5月終於貫通。
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