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各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

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「海景第一排」 新竹南寮施打站能賞夕陽美景

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾到南寮站施打，可在施打站直接欣賞到夕陽美景。圖／新竹市政府提供
民眾到南寮站施打，可在施打站直接欣賞到夕陽美景。圖／新竹市政府提供

各地展開疫苗接種工作，除了指定的醫療院所，縣市政府也紛紛選定公有場館或合適場域設置疫苗施打站，新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，市長林智堅特別推薦此站可欣賞最美海景，還有網友直呼是「海景第一排」。

新竹市政府為減輕醫療院所負擔，迄今設置9處疫苗接種站多以公有場館為主，也與慈濟合作在新竹靜思堂設置疫苗施打站，其中南寮旅服中心位於港區內，在6月上旬就納入疫苗施打站行列，在1樓戶外與室內空間設置報到、疫苗施打區及觀察區域，也是新竹最北的疫苗施打站。

林智堅昨晚在臉書分享南寮疫苗施打站能賞海景的美照，他說，「因為疫情的關係，旅客服務中心變成了疫苗施打站，觀光景點變成守護市民健康的堡壘」，但風景依舊，登上頂樓可以看到一望無際的海景，市府努力做好每一件小事，讓人民安心。

市府指出，南寮旅服中心所在地是港區最高的建築物，在3樓觀景台能眺望海景，去年經整修重新開放後，還打造了1座室內13.5公尺長、2層樓高的大型溜滑梯，成為港區亮點之一，目前因為疫情暫不開放，全力投入疫苗施打工作，盼盡早達到群體免疫。

產發處也提到，為顧及防疫需求，旅服中心2樓以上僅為工作人員使用，不開放一般民眾上樓，不過民眾來到南寮站施打，即可在施打站直接欣賞到美麗的夕陽，也能就近在港區內的新竹漁港直銷中心採購新鮮魚貨，未來民眾預約接種可選南寮站點施打。

新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，陸續安排符合資格的長輩前往施打。圖／新竹市政府提供
新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，陸續安排符合資格的長輩前往施打。圖／新竹市政府提供
新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，市長林智堅特別推薦此站可欣賞最美海景。圖／新竹市政府提供
新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，市長林智堅特別推薦此站可欣賞最美海景。圖／新竹市政府提供
新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，陸續安排符合資格的長輩前往施打。圖／新竹市政府提供
新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，陸續安排符合資格的長輩前往施打。圖／新竹市政府提供
新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，市長林智堅特別推薦此站可欣賞最美海景。圖／新竹市政府提供
新竹市將因應防疫不開放的南寮漁港旅服中心作為疫苗施打站站點，市長林智堅特別推薦此站可欣賞最美海景。圖／新竹市政府提供

疫苗 新竹

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