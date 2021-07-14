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新竹林管處戶外場域微解封 苗栗僅開放馬那邦2處入口

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣火炎山至7月26日仍實施三級警戒，維持管制不開放。本報資料照片
苗栗縣火炎山至7月26日仍實施三級警戒，維持管制不開放。本報資料照片

7月13日起三級警戒微解封，戶外場域有條件鬆綁，新竹林區管理處配合中央採分流措施開放部分戶外森林育樂場域，但多條自然步道仍維持不開放，苗栗縣這次僅開放馬那邦登山步道上湖、天然湖入口2條路線，珠湖入口仍管制，過去登山、健行遊人如織的火炎山也不開放，縣內就有登山愛好者認為這次山域微解封，但感覺「有解沒解差不多」，還是再忍耐一段時間，等解除管制後再好好安排登山行程。

新竹林管處指出，林管處轄區部分場域必須途經部落、社區進出，經與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，仍暫不開放，請遊客出發前隨時留意最新開放資訊。

林管處指出，這次配合中央有條件鬆綁戶外場域，新竹林管處轄區開放情況如下， 國家森林遊樂區滿月圓管制入園數600人、東眼山管制入園人數700人；入園人數達上限時，採一進一出管制，遊客需全程佩戴口罩，並全面實施實聯制及體溫量測，額溫高於37.5℃者婉拒入園，園區內各室內空間暫停開放使用。另外自然步道開放東滿步道、五指山登山步道、馬那邦登山步道（上湖、天然湖入口）等3條步道；林道部分，開放東眼山林道。

至7月26日仍維持三級警戒、暫停開放場域如下：

一、 國家森林遊樂區：內洞、觀霧。

二、 拉拉山巨木區。

三、 軌道設施:烏來台車（含烏來林業生活館）。

四、 室內場域:內灣林業展示館、火炎山生態教育館。

五、 山屋:九九山莊。

六、 自然步道: 福巴越嶺步道、桶後越嶺步道、哈盆步道、紅河谷步道、北插天山登山步道、大霸尖山登山步道、霞喀羅古道、塔曼山步道、鳥嘴山登山步道、加里山登山步道、馬那邦登山步道（珠湖入口）、冬瓜山登山步道、北德拉曼巨木步道、馬里光瀑布步道、玉峰村李崠山步道、鎮西堡巨木群步道、觀霸嶺步道、泰崗楓樹林步道、石麻達山登山步道等19條。

七、 林道: 桶后林道、大鹿林道本線、羅山林道上、下線、八卦力林道、內洞林道、大坪林道、大湳林道、大湖溪林道、水田林道、蓬萊林道等11條。

八、 新竹處經管自然保護區域（包含自然保留區、自然保護區與野生動物保護區），插天山及火炎山自然保留區原已核准至7月26日區間的許可證一併廢止。

新竹林管處指出，轄內各森林育樂場域所在地，如地方政府檢討認為有傳染病防治法第37條加強管制需求，將配合地區性公告滾動式檢討場域開放，最新資訊可至台灣山林悠遊網查詢。

登山步道 新竹 野生動物保護區

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