竹縣府與慈濟合作 送蔬菜、食品箱助千名弱勢學童

新竹縣政府與慈濟基金會合作展開「弱勢學童暑期營養紓困計畫」，在暑假7、8月先後分2波，配送給縣內的1474名弱勢學童共5896箱物資，每戶每月提供「安心生活箱」與「健康蔬果箱」各1箱。縣長楊文科今天也特別以視訊方式，頒贈琉璃獎座給慈濟基金會執行長顏博文，感謝基金會的愛心。

慈濟捐贈的「安心生活箱」內容包含穀粉、椒香薑黃辣醬、餅乾、麵、白米等食品。農業處指出，此次提供的蔬果箱，在新竹縣轄內10間農會響應下，調配具在地特色的健康蔬菜與乾糧，並與各校約定送貨時間以確保蔬菜新鮮度，不只讓受疫情影響下農民將農產品銷出，更讓每一名弱勢學童都品嘗到竹縣在地的農特產。

楊文科表示，疫情之下弱勢家庭十分辛苦，感謝慈濟基金會發起捐助計畫，縣府也出動教育處、農業處、行政處等局處，協調各農會、學校配合，第1波的物資已經在7月12日凌晨，由物流公司的12輛貨車從花蓮載送至竹縣110所國民中小學，再經由各學校協助發送，盡速將愛心關懷送到各個家庭。