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影／桃66歲接種估6、7成 里長總會長憂接種站破口籲快打

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區接種站不少66歲民眾接種疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區接種站不少66歲民眾接種疫苗。記者曾增勳／攝影

桃園市今天上午進行66歲市民施打疫苗，全市造冊2萬6687人至各地接種站施打，桃園及蘆竹、觀音、大園沿海各區接種站，不少夫妻檔連袂前往接種，秩序順暢，不過連同許多在接種站服務指引的巡守志工、婦宣人員未打疫苗，尤其市府派駐接種站年輕工作人員也未打疫苗，頻頻近距接觸長者，引發染疫破口風險疑慮。

中華民國村里長聯誼總會長楊鑫坤說，桃園許多接種站工作人員一半以上未打疫苗，每天接觸這麼多百姓服務，從一早到12時多，一旦不小心染疫就帶來破口，中央衝覆蓋率要靠各地接種站底下工作人員，接著64歲以下百姓開打，他籲請指揮中心陳時中要接地氣，趕快幫各地接種站工作人員及巡守志工打疫苗，起碼保護安全，否則發生染疫破口怎麼辦。

桃園市府民政局造冊施打疫苗的66歲及56歲原住民2萬6687人，今天上午分散全市31處接種站接種，桃園、蘆竹區接種站人多，大園、觀音接種站人數較少，市府預估施打率6、7成，66歲從日本回國定居的李姓女子由日籍丈夫陪同打疫苗，她說，桃園市安排的接種方式和服務很好，也不會擁擠，反觀政府的疫苗政策令百姓失望，無法與日本政府相比。

市政府派駐接種站的秘書室、桃園市文化基金會等單位年輕工作人員頻頻近距接觸長者服務，引起染疫疑慮，問起年輕工作人員有沒打疫苗都搖頭，還有每天很多里長率巡守隊志工、婦宣隊成員前往接種站指引和服務，也都表示還沒打疫苗，桃園區春日里長簡郁說，志工每天在接種站服務，接觸風險高，卻未打疫苗，目前還在造冊，速度太慢，政府腳步要快一點。

蘆竹區南崁高中、大竹國中接種站造冊1600多人、大園區大園國小接種造冊1100多人，前往接種的人，蘆竹較多、大園較少，預估6、7成，由於服務的巡守志工和年輕工作人員很多人未打疫苗，民進黨蘆竹區南崁里長邱顯助說，巡守志工大多還在造冊未打、部分工作人員未打疫苗，服務接觸長者多，希望趕快施打疫苗。

桃園市大園區接種站不少66歲民眾接種疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區接種站不少66歲民眾接種疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市桃園區接種站不少66歲民眾接種疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市桃園區接種站不少66歲民眾接種疫苗。記者曾增勳／攝影
中華民國村里長聯誼總會總會長楊鑫坤呼籲接種站工作人員、志工趕快打疫苗，以免破口。記者曾增勳／攝影
中華民國村里長聯誼總會總會長楊鑫坤呼籲接種站工作人員、志工趕快打疫苗，以免破口。記者曾增勳／攝影

疫苗 桃園

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