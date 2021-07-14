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防疫期間環境整備不打烊 苗栗特色館營造「打卡點」
疫情仍在3級警戒，苗栗縣公館鄉的苗栗特色館趁閉館期間，積極與進駐廠商合作整備園區環境，並提報地方創生計畫爭取資源，以雇工購料方式營造「打卡點」，館內原本一些已呈窳陋景象的區塊煥然一新，縣府盼警戒解除後為園區帶來新風貌，
苗栗縣文化觀光局指出，苗栗特色館已陸續召募營運業者，包括苗栗縣農會、公館鄉農會、青農及陶藝從業人員，都已陸續進駐，園區並邀「茅鄉炭坊」進駐青年羅志方、郭純嵐，「原宇設計工作室」設計師林之瑋、陳鋠芯，以雇工購料方式營造打卡點。
茅鄉炭坊去年8月起承租特色館傳產區2處空間，4名年輕人就開始著手規畫空間美化，面對停車場的屋舍牆面設計成一整面充滿韓風又鮮豔的粉紅牆面，今年春節吸引民眾駐足合影，儼然成為園區新的打卡點。
針對園內2處窳陋空間的改善，文觀局邀進駐青年以大面積藝術油漆塗抹方式，在川堂打造清水模牆面，與質樸的生活陶工作坊相對應；另外在停車場入口處堆砌低矮圍牆的休憩空間，打造鄉村風格的溫馨氛圍，希望讓參訪民眾放鬆心情，孩子也可安全跑跳，老少共同體驗一日網美的悠閒時光。
文觀局長林彥甫指出，防疫期間園區整備工作不打烊，為活化特色館空間，縣府向客委會爭取到「隘寮下奉茶亭」公館客家文化展示館規畫設計及工程、苗栗陶品牌打造計畫第2期，此外也向文化部爭取「苗栗公館地方創生陶藝空間活化計畫」經費，盼逐步提升園區陶藝氣息。
他指出，除了進駐青年創意帶來新氣象，縣農會、公館農會也已積極打造進駐環境，園區未來精彩可期，疫情趨緩解封後，歡迎大家大手拉小手到特色館來一探究竟，舒適享受一份專屬文青陶藝的小旅行。
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