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竹市已1.9萬人預約施打AZ 16日起開打

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
COVID-19公費疫苗預約平台日前開放第9類與第10類公費對象意願登記，竹市府指出，截至今天早上已有約1.9萬人預約施打AZ疫苗，16日起9處疫苗施打站將全開服務。圖／新竹市政府提供
COVID-19公費疫苗預約平台日前開放第9類與第10類公費對象意願登記，竹市府指出，截至今天早上已有約1.9萬人預約施打AZ疫苗，16日起9處疫苗施打站將全開服務。圖／新竹市政府提供

COVID-19公費疫苗預約平台日前開放第9類與第10類公費對象意願登記，前天截止後，昨天開始陸續以簡訊通知預約接種，竹市府指出，截至今天早上已有約1.9萬人預約施打AZ疫苗，16日起9處疫苗施打站將全開；另今天替4780名65歲長輩接種，將完成竹市第8類公費疫苗施打，明天加碼替3千名不在籍長輩、回流預約在籍長者施打。

市長林智堅說，竹市目前的預約接種的總人數1.9萬人，市府疫苗施打站屆時9站全開服務民眾，目前竹科站、體育館預約額滿，北區站、南寮站、香山站、慈濟站、內湖國中站都還有時段可預約，他推薦南寮站可欣賞海景、慈濟站環境舒適，歡迎預約。

林智堅也提醒，明天傍晚5點是「預約接種」的期限，日前曾上平台完成意願登記、且收到簡訊通知者，務必透過預約平台https://1922.gov.tw/vas/ 再登記施打時間、地點，才算完成預約，另昨天也開放18歲以上民眾做意願登記，有意願者請上網登記。

市府統計，新竹市累計迄今已有6萬9993人施打疫苗，整體疫苗覆蓋率達15%，今通知65歲長輩4780人施打疫苗，預計下午施打完畢，並完成第8類公費疫苗對象施打，未來市府將全力替預約接種的對象施打，共同提高疫苗覆蓋率，建構群體防護網。

AZ疫苗 林智堅 慈濟

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