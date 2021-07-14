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竹縣客家桐花祭光雕秀16日線上首播 邀民眾賞花抽好禮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
國際竹編大師徐暋盛以新竹縣為意象創作，運用竹片交錯編織而成五辦一心之大型環狀竹編地景藝術。圖／新竹縣文化局提供
國際竹編大師徐暋盛以新竹縣為意象創作，運用竹片交錯編織而成五辦一心之大型環狀竹編地景藝術。圖／新竹縣文化局提供

因應疫情避免群聚，今年的桐花祭取消辦理實體活動，雖然目前桐花已凋謝，新竹文化局將桐花搬到線上重新綻放，錄製「光影‧繞桐花-桐花光雕秀」影片，7月16日晚上8點江在文化局官方粉絲專頁「竹縣go藝思」線上首播，讓民眾欣賞到不同的視覺感受，並搭配抽獎活動，當天完成活動指定步驟的民眾，還有機會獲得限量好禮。

文化局長李安妤表示，這次邀請中國科技大學視覺傳達設計系主任莊元薰帶領師生，及互動藝術團隊老師陳澤松、李家祥，以3D建模加上數位運算，首創以光雕投影結合金屬雕塑桐花滿開的方式，留住桐花最美麗的姿態，藉由光影拍攝敍事手法，可看到客家象徵功名的石旗、石筆及勇闖黑水溝、生命薪傳、藍染等客家特色元素。

桐花光雕秀由客家公共傳播基金會協助拍攝，透過專業的運鏡與轉場，不同於現場單角度的觀賞，能看到不同角度的光雕之美。影片將在16日晚上8點首播，只要在當天至17日午夜前，到粉絲專頁按讚，分享桐花光雕秀貼文並在貼文下方標記3名好友，就可參加抽獎，文化局將在19日下午3點抽出20名幸運粉絲，贈送桐花祭專屬保溫瓶。

另外，文化局戶外廣場也正展出桐花裝置藝術，國際竹編大師徐暋盛以新竹縣為意象創作，運用竹片交錯編織而成五辦一心之大型環狀竹編地景藝術；另一座則由在地藝術家蔣育鳳，運用金屬工藝雕塑而成的油桐花，呈現在山間綻放的景色。

裝置藝術展期至8月29日，歡迎民眾有機會來文化局散步賞藝術，欣賞藝術之餘，也請民眾注意自身防疫措施，配合全程戴口罩及保持社交距離；新竹縣政府影音頻道也有宣傳影片可供民眾欣賞https://youtu.be/pLZSPzvkTX8。

桐花祭 文化局 新竹

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