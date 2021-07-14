苗栗縣共同管道系統公告出爐 29個路段25.537公里

苗栗縣第一波共同管道系統公告出爐，全縣13鄉鎮市29個路段總長25.537公里，頭份市7.18公里居冠，苑裡鎮3.73公里其次，苗栗市3.6公里第三，依苗栗縣共同管道管理辦法規定，共同管道建設完成後，擅自挖掘可處30萬元到150萬元罰鍰，降低挖補道路頻率。

苗栗縣18鄉鎮市除三義、頭屋、獅潭、西湖、泰安5鄉，其餘13鄉鎮市有29處路段，內政部核定提報共同管道系統，縣政府昨天公告，分別頭份市中央路（永貞路至自強路）、和平路 （自強路至民族路394巷）、昌隆一街（富國街至民族路394巷）及東民路（中華路至東桃路）。

苑裡鎮慈和街（中山路至建國路）、大興路（中山路至世界路）及德行路（130縣道至苗43線）；苗栗市正發路（英才路至育賢街）、英才路 （自治路至國華路）、自治路（府東路至英才路）及豐年路（為公路至中華路）；通霄鎮中山路（通霄橋南端往南至台1線）、崇仁路（平新一路至中正路）。

後龍鎮校椅一路（高鐵二路至高鐵三路）、 槺榔一街（高鐵二路至高鐵三路）及新東路（高鐵六路至豐富一街）；公館鄉128縣道（苗27線至台6線）；卓蘭鎮民有街（中山路至民治街）、大仁街 （中山路至民治街）、大勇街（中山路至民治街）、民治街（大勇街至民有街）及中山路（民有街至大勇街）。

南庄鄉中正路（124縣道至民生街）；造橋鄉平仁路／朝陽路（造橋國中至祥騰社區）；竹南鎮博愛街（博愛街 421巷至龍山路一段)及光復路（環市路三段至照南路）；大湖鄉民權路（和平路至中正路）；三灣鄉中正路台3線間路段；銅鑼鄉武聖街（中正路至永樂路 8 號宅後）。

縣府工務處指出，共同管道系統公告後，除年度整體協調預挖路段會議提出計畫性挖掘檢討，並經決議辦理或特殊狀況外，共同管道經過道路禁止挖掘，工務處將會持續滾動式檢討調整公告路段，逐年分期建置銜接既有寬頻管道以強化路網，有效降低纜線附掛，提升都市景觀，及降低道路挖補頻率，提升道路品質。