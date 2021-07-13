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雨炸桃園！大溪時雨量73毫米 僑興新村淹水50公分
桃園午後對流雲系發展旺盛，今傍晚降下劇烈豪雨，降雨範圍集中大溪區、八德區、桃園區，其中以大溪區時雨量達73毫米最多，雨勢最高峰時達10分鐘降雨20毫米。積水深度最深的地方是八德區僑興新村，積水深度達50公分，而淹水原因竟然是垃圾堵塞導致抽水機無法正常運作，水務局將調查後續責任歸屬。
桃園市水務局表示，本次淹水共11處，包括中壢區3處、桃園區2處、平鎮區2處、八德區3處及大溪區1處，除僑興新村之外，積水深度均為15公分以下；今天從晚間6點開始降雨，至晚間8點30分各地陸續退水。
水務局表示，僑興新村積淹水原因，經現場勘查，是因垃圾堵塞導致抽水機無法正常運作，水務局接獲通知後立刻派員至現場了解原因，並提前完成各區水門啟閉作業，利用「桃園市水情資訊系統」進行河川區排水位、路面淹水感測器即時監測。
水務局表示，若僑興新村積淹水是蓄意堵塞，將追究後續責任，也將協助積淹水受災民眾向區公所洽辦住戶淹水救助；其餘積水點已逐件派員調查，研擬短中長期對策，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。
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