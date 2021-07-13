寶山鄉衛生所爆疫苗之亂 民眾預約到場竟無疫苗可打

新竹縣寶山鄉衛生所今天（13日）上午開打莫德納疫苗，現場卻一度爆發混亂，69歲以上長者持通知單前往衛生所準備接種疫苗，竟然沒有疫苗可打，反而透過網路預約的65歲到68歲民眾順利施打，讓打不到疫苗的民眾當場與現場衛生所人員爆發口角，更有民眾批「會吵的孩子有糖吃」，最後衛生局趕緊調AZ疫苗支援，仍讓民眾不滿。

據了解，今天上午寶山鄉衛生所原要讓透過網路預約的65歲到68歲設籍新竹縣民眾，依照預約時間前往衛生所施打莫德納疫苗，卻同時又發出疫苗接種通知單通知69歲到71歲長者依通知單前往衛生所接種疫苗，疑現場疫苗數量管控失當，導致出現民眾沒有疫苗可打的窘境。

寶山鄉新城村民表示，接種通知單註明上午9點40分到場，人到了現場卻被衛生所人員告知名額9點之前就已經額滿，持通知單也沒有疫苗可打。現場還有持通知單的大崎村民也是吃了閉門羹，讓民眾十分錯愕，就連村長出面協調都無法解決，因此當場爆發口角。

有長者就質疑，為何網路預約的民眾能順利施打，他們持通知單卻沒有安排名額，究竟縣府衛生局疫苗數量管控有沒有問題，要求鄉長及縣長給個交代。

衛生局表示，因為公費疫苗數量分配雙頭並進，定量分配到各衛生所，12日到15日是69歲到71歲民眾持通知單到衛生所接種，同時又透過網路預約開放65到68歲縣民接種疫苗，在數量分配上超過原本預估，才會出現部分民眾沒有疫苗可打的情形。