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桃園觀光夜市亮燈營業 攤商：有個希望求溫飽

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園觀光夜市恢復營業，部分民眾逛夜市，「感覺觀光夜市回來了」。記者曾增勳／攝影
桃園觀光夜市恢復營業，部分民眾逛夜市，「感覺觀光夜市回來了」。記者曾增勳／攝影

三級警戒今天起微解封，桃園市桃園觀光夜市停業睽違近2個月，北埔路、正康二街、民光路口、中正路等原本空蕩蕩的街頭，今天晚上6、7時夜幕來臨時許多攤商店鋪、攤位亮燈，攤商戴起口罩、面罩「雙罩」做生意，零星民眾出現購買外帶，「感覺觀光夜市回來了」。

桃園觀光夜市共360家攤商，觀光夜市管委會統計大約200多家攤商已出來做生意，大約7、8成；管委會擔心攤商太密集，私下還勸部分攤商分批恢復營業，逛街民眾，賣吃的陳姓攤商說，能出來做生意就是好的，生意加減做，總比坐吃老本好。

桃園區中正五街的張姓市民到夜市買些熱食帶走，他說，他以往會到夜市逛逛，停業快2個月，熱鬧的街頭變冷清，很不習慣，看到今晚恢復營業，攤商出來做生意，夜市的燈亮起，逛街的人不多，總算感覺夜市回來了，。

桃園觀光夜市總共360家攤商，觀光夜市管委會統計大約200多家攤商出來做生意，大約7、8成，管委會擔心攤商太密集，私下還勸部分攤商分批恢復營業，出現逛街民眾也出現；賣吃的陳姓攤商說，能出來做生意就是好的，生意加減做，總比坐吃老本好。

桃園市府經發局要求觀光夜市一定要依中央防疫指引，做好戴口罩、實聯制、禁內用及安排人力管制進出人流作法，該局今晚派員前往桃園觀光夜市稽查；夜市總代表程亮光說，停業這段時間攤商大家唉唉叫，現在總算恢復營業，夜市派人管制出入口、量體溫、消毒和做實名制，攤商戴口罩、面罩雙罩做生意，多數願配合市府做好防疫。

也在桃園觀光夜市經營的副總代表曾尚緯今晚恢復營業，他到夜市街頭四處看看。夜市管委會每半小時廣播一次，呼籲民眾買完就走、不要逗留，不要邊走邊吃、邊走邊喝。

曾尚緯表示，攤商往往是這個月賺、下個月花，夜市停業期間大家實在沒辦法再撐了，很多攤商認為恢復營業先求生存，應付生活開銷就很滿足。管委會也要求攤商口罩、面罩，還要攤位隔板「三罩」，希望攤商做好防疫、民眾外帶安心，「出來做有個希望，先求個溫飽」。

桃園觀光夜市恢復營業，部分民眾逛夜市，「感覺觀光夜市回來了」。記者曾增勳／攝影
桃園觀光夜市恢復營業，部分民眾逛夜市，「感覺觀光夜市回來了」。記者曾增勳／攝影

夜市 桃園 口罩

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