西湖鄉露天燒稻草烏煙瘴氣？ 民眾投訴「到底要燒幾次」

苗栗縣西湖鄉高鐵附近7月11日發生稻草露天燃燒案，讀者向聯合報系投訴「燒很大」，白煙四竄，威脅高鐵行車安全，並質疑已多次在西湖鄉目睹露天燃燒，難道是罰不怕嗎？還是縣府環保局「放水」？弄得西湖鄉空氣烏煙瘴氣。

環保局回應，除了7月11日傍晚這件，還有接獲陳情5件，7月8日、9日主動稽巡查，目前今年一期稻作收割期，共查獲西湖鄉稻草露天燃燒14件，環保局沒有放水，均將依法告發，可處1200元到10萬元。

「到底要燒幾次？」讀者投訴說，7月11日傍晚6點20分餘在西湖鄉苗28線起點附近，高鐵山洞旁看見大量白煙四竄，非常驚人；氣憤的是多次看見西湖鄉露天燃燒，尤其這次靠近高鐵軌道旁的白煙瀰漫，真的很擔憂高鐵軌道行車安全，難道西湖鄉投機取巧露天焚燒罰不怕嗎？還是環保局「放水，只有勸導」？

至於西湖鄉公所為什麼沒有大力宣導推廣農民應用分解腐化菌有機肥，現地處理稻草來代替露天燃燒，降低懸浮微粒排放量，提升空氣品質，恐怕有關單位要好好檢討，如果只是非法焚燒家庭垃圾，那麼要祭出重罰才能遏止。

環保局指出，環保局接獲西湖消防分隊通報，稽查人員7月11日傍晚6點50分到達現場，確認火勢撲滅，現地訪查後找到地主，地主承認露天燃燒稻草，稽查人員依法告發處分，並宣導應使用稻草分解菌處理稻草，環保局今年補助西湖鄉稻草分解菌面積120公頃，約達一期稻作面積30%。

西湖鄉公所則回應，公所配合農委會苗栗區農業改良場宣導稻草分解菌活動，也不時向農友宣導不要露天燃燒稻草。