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微解封首日景點不見人潮 鄭文燦：民眾心態仍保守
微解封第一天，桃園不見巨量人潮，各景點旅遊警示燈號均為綠燈。市長鄭文燦今下午在桃園疫情說明會表示，可見民眾仍抱著比較保守的心態面對微解封，對疫情是否劃下句點還沒有完全把心放下來，「微解封不是說可以恢復所有的室內及戶外活動，而是讓部分活動進行」，他強調微解封不等於開放，也不等於解封。
三級管制鬆綁，桃園開放夜市恢復營業，但僅限外帶，桃園觀光夜市和中壢夜市今晚開張，八德興仁夜市因為要做全區大消毒，預計16日恢復營運，龍潭夜市則預計17日營運。
市長鄭文燦表示，夜市防疫措施除了禁止內用，也會採實名制入場，動線上也會縮減出入口數量，業者也必須全程佩戴面罩和口罩，市府局處也會持續督導業者落實規範。
另有關疫苗接種情況，鄭文燦表示桃園65歲以上長者接種踴躍，若加上醫療院所接種人數，接種率超過8成，明後2天會把65歲以上長者接種計畫執行完畢，16日開始新一波接種計畫。
鄭文燦表示，新一波接種計畫是針對第9類領有重大傷病卡及50歲以上民眾，均為AZ疫苗，計畫依疫苗分配數量分3輪執行，第一輪第一輪從16日到21日（18日休息），第二輪是22日到28日，第三輪是29日到8月4日。除了可以網路預約，也可以比照過去持健保卡到超商購買口罩方式預約，待新一輪接種計畫結束，接下來就是全民接種時代。
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