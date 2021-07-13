新竹地檢與餐飲業者合作 送暖心便當給更生人與低收戶

有鑑於更生人是台灣社會角落隱藏貧窮的弱勢族群，常三餐不繼，受這波新冠肺炎疫情影響更鉅，許多人因此工作間斷或放無薪假收入減少，造成生活困頓急需救助，新竹地檢署與新竹市餐飲業者合作，連續多天送暖心便當給低收入戶及更生人，希望能展現社會溫暖，也讓這群社會邊緣人獲溫飽。

全國三級警戒，餐飲業禁止內用，不少店家暫轉型做便當外送，新竹市二月牌沙茶爐店家與新竹地檢署合作，發起送暖心便當活動。由地檢署協請觀護人調查，篩選出居住竹市的低收入戶和急需救助的更生人、約20幾個家庭，連續多天送出100個便當給這群社會邊緣人，成本由業者自行吸收。