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竹縣幼兒園教職員工今天完成疫苗接種 施打率逾9成

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科今天到體育館視察接種情形。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天到體育館視察接種情形。記者陳斯穎／攝影

新竹縣從7月8日起分三梯次在竹東、湖口與竹北等3處大型接種站，為第7類公費接種對象的幼兒園及兒童課後照顧中心教職員接種疫苗，今天在竹北體育館為最後一梯次，3場接種人數皆達9成以上，而同屬第7類的公私立托育人員昨天施打完畢，也有9成施打率，兩者加起來約3000人完成接種，大大提升新竹縣嬰幼兒防疫安全。

天氣熱，為了舒緩民眾情緒，縣府也分別在3個大型疫苗施打站裝設音響，播放由客家歌手曾仲瑋、謝宇威無償授權文化局的創作歌曲，11日在湖口王爺壟運動公園施打時，湖口衛生所還安排志工拉奏小提琴。

今天接種疫苗的吳姓幼教師說，打疫苗人潮雖然多，但大家都保持距離遵守秩序，在館內一條龍式的報到及休息區，讓流程進行十分快速，約50分鐘就完成接種，聽到現場播放客家歌曲，也覺得非常有在地特色。施姓幼教老師則說，接種前學生叮嚀她「打針不要哭喔！」童言童語讓人心情愉快，也希望藉由施打疫苗，提升自身保護力，也提供安全教學環境。

縣長楊文科今天到體育館視察接種情形，立委林思銘及多名議員、新竹縣幼兒教保學會、新竹朝陽扶輪社也捐贈便當、飲料及水果等應援品，感謝一直守護新竹縣防疫安全的醫護人員。

楊文科也提醒，尚未接種疫苗第6、8、9、10類民眾，可透過中央「COVID-19公費疫苗登記預約平台」進行意願登記，選擇不同種類疫苗，也歡迎竹縣的孕婦在7月14日前，盡快上新竹縣政府衛生局網站上預約疫苗接種。

立委林思銘及多名議員、新竹縣幼兒教保學會、新竹朝陽扶輪社也捐贈便當、飲料及水果等應援品，感謝一直守護新竹縣防疫安全的醫護人員。記者陳斯穎／攝影
立委林思銘及多名議員、新竹縣幼兒教保學會、新竹朝陽扶輪社也捐贈便當、飲料及水果等應援品，感謝一直守護新竹縣防疫安全的醫護人員。記者陳斯穎／攝影
新竹縣今天在竹北體育館大型接種站，為最後一梯次的幼兒園及兒童課後照顧中心教職員接種疫苗。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今天在竹北體育館大型接種站，為最後一梯次的幼兒園及兒童課後照顧中心教職員接種疫苗。圖／新竹縣政府提供

疫苗 新竹 衛生所

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