竹市今0確診 苗栗確診個案常到竹市 市府公布足跡
新竹市今0確診，針對昨日公布案15355台積電員工確診個案，市長林智堅指出，該案另有延伸確診案例，為15355的工作同事、即今天苗栗縣確診個案15385，該案為30多歲男性，租屋在苗縣，但常往返竹市，有許多活動足跡，7月10日出現症狀後確診，已針對竹市相關公共場所足跡消毒。
林智堅說，關於案15355，市府已匡列18名接觸者居家隔離，採檢結果全數PCR陰性，宿舍目前採檢286人也全數陰性。
至於案15385部分，該案的戶籍雖在苗栗縣，由苗栗縣府進行關懷、居家隔離，但該案常會到竹市探望家人，目前已匡列包含其家人共6人，並進行居家隔離。足跡部分，該案曾於7月4日到竹市北大路的摩斯漢堡；7月9日去過青草湖、中正路上中國信託銀行、中華路二段新苗汽車新竹廠、金竹路上全家便利商店、東大路三段新苗汽車新車交車中心、城隍廟商圈；7月10日去過東大路三段新苗汽車新車交車中心、中華路一段車麗屋汽車百貨、經國路三段麥當勞；7月11日則去過中華路五段統一超商。
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