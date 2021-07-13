快訊

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批 總統府回應了

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

竹市今0確診 苗栗確診個案常到竹市 市府公布足跡

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
今天苗栗縣確診個案15385為30多歲男性，租屋在苗縣，但常往返竹市，有許多活動足跡，7月10日出現症狀後確診，已針對竹市相關公共場所足跡消毒。圖／新竹市政府提供
今天苗栗縣確診個案15385為30多歲男性，租屋在苗縣，但常往返竹市，有許多活動足跡，7月10日出現症狀後確診，已針對竹市相關公共場所足跡消毒。圖／新竹市政府提供

新竹市今0確診，針對昨日公布案15355台積電員工確診個案，市長林智堅指出，該案另有延伸確診案例，為15355的工作同事、即今天苗栗縣確診個案15385，該案為30多歲男性，租屋在苗縣，但常往返竹市，有許多活動足跡，7月10日出現症狀後確診，已針對竹市相關公共場所足跡消毒。

林智堅說，關於案15355，市府已匡列18名接觸者居家隔離，採檢結果全數PCR陰性，宿舍目前採檢286人也全數陰性。

至於案15385部分，該案的戶籍雖在苗栗縣，由苗栗縣府進行關懷、居家隔離，但該案常會到竹市探望家人，目前已匡列包含其家人共6人，並進行居家隔離。足跡部分，該案曾於7月4日到竹市北大路的摩斯漢堡；7月9日去過青草湖、中正路上中國信託銀行、中華路二段新苗汽車新竹廠、金竹路上全家便利商店、東大路三段新苗汽車新車交車中心、城隍廟商圈；7月10日去過東大路三段新苗汽車新車交車中心、中華路一段車麗屋汽車百貨、經國路三段麥當勞；7月11日則去過中華路五段統一超商。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

林智堅：公園遊具、籃球場與運動中心暫緩開放

竹市動物明星虎六福、來福今生日 林智堅直播辦慶生趴

新竹縣防疫急轉彎！禁餐飲內用 竹竹苗5點開會共同決議

7/12微解封？林智堅受周玉蔻專訪答：全國應一致

相關新聞

【7/13確診地圖】本土疫情28例、死亡6例 即日開放18歲意願登記

國內今日新增28例本土確診案例，其中境外移入1例，死亡案例6例。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前居家隔離轉陽性者有...

指揮中心：上一輪只勾莫德納 可回網站修改

日本政府將再捐贈台灣100萬劑的AZ疫苗，將在15日由日航送抵台灣。中央流行指揮中心指揮官陳時中對此表示，日本宣布再捐一...

竹市今0確診 苗栗確診個案常到竹市 市府公布足跡

新竹市今0確診，針對昨日公布案15355台積電員工確診個案，市長林智堅指出，該案另有延伸確診案例，為15355的工作同事...

謝志偉感謝的「Yuchen」是誰？ 陳時中：所有人都辛苦

鴻海與台積電成功買到BNT疫苗，駐德代表謝志偉在臉書上表示，最想感謝一名衛福部疾管署公務員「Yuchen」，令外界好奇「...

3+11黑箱沒紀錄、拖一年才入境普篩！網友熱議CDC指揮中心十大民怨

新冠疫情持續發燒，中央流行疫情指揮中心（CDC）每日不停歇帶著民眾防疫、開記者會，不料台灣從原先的防疫資優生，演變成爆發本土疫情的留級生，比別人有多一年的時間做準備，卻還是將一手好牌全打壞，讓網友不滿譴責防疫SOP都沒做，認為指揮中心應該好好的檢討，避免這些問題發生。

紓困4.0有幫到對的人嗎？他：現在「救急」不「救窮」

獲得「救急」幫助的人，未必需要符合法律上對「窮人」的想像。孩子的家長們有車有房、投保部分工時勞保的臨時工們銀行裡多少有些存款。如果我們還要這些家長或臨時工再拿出財產所得證明，光是審核流程手續耗費的時日與人工，搞不好「急難」都結束了，可能還有人拿不到補助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。