風景區微解封首日未現人潮 僅石門水庫園區管制

今天是微解封首日，全台各風景區都設有容留人數管制及實施相關防疫措施，由於適逢上班日，各風景區暫未湧入大量人潮，僅石門水庫園區入園車輛達到總量管制，採取車輛一出一進管制措施。

台北市立動物園為避免園內瀕危珍稀保育動物感染風險，且遊客組成複雜，實名制難以避免遊客群聚行為，因此持續封園。台北市兒童新樂園則因遊具設施有互動性，為避免接觸感染，維持暫停開放。

新北市各景區由於今天適逢上班日，目前僅見零星民眾，觀光旅遊局表示，配合適度放寬措施，風景區包括碧潭特定風景區、瑞芳特定風景區、十分瀑布園區降載，設有原容留人數最高40%上限，但隨時視景區現況，若現場人流無法嚴守防疫規定，得暫時關閉景區管制人車進入。

基隆市和平島公園今天起至26日，每日限量開放並採線上實名制預約，每日分成4梯次分流，每梯次限1440人進場，為原容流人數的40%，由於今天是上班日，上午僅約20人入場，另因應中央防疫規定，所有水域暫停開放，並依市府防疫指示，停止餐飲內用服務。

桃園市則僅開放部分風景區，截至今天中午11時，仍是人流管制燈號綠燈，位於桃園市復興區的東眼山國家森林遊樂區表示，微解封限制700人入園，截至今天中午11時，已有300多人入園，尚未採取一出一進制。

石門水庫園區實施入園小客車車輛400輛、機車100輛總量管制，到達管制車輛數後採一出一進，管理區表示，人潮在中午時已經滿額，目前採一出一進措施。

雪霸國家公園管理處副處長林文和指出，園區開放戶外據點包括武陵遊憩區、雪見遊憩區及汶水園區，截至上午11時許，僅武陵遊憩區及汶水園區有零星遊客進入，且人數相當少，雪見遊憩區更是乏人問津，可能因非假日或微解封，採有條件開放，以致民眾意願不高。

至於苗栗縣內幾處休園中的遊樂園仍保持觀望，飛牛牧場公告預計16日開放入園，三義西湖渡假村更暫定配合3級警戒至26日，視疫情狀況公告是否開園，另外，舊山線鐵道自行車（Rail Bike）預定23日啟航恢復搭乘。

麗寶樂園渡假區自主規劃零接觸入園預約系統，今天起至31日開放賽車場800人，探索世界1800人，遊客須先預約來園日期，可線上購票並掃描QR Code入園，不需與人員接觸或排隊購票。

麗寶樂園渡假區指出，今天共有300多人預約探索世界，上午約近100人進場，而賽車場今天預約卡丁車約30人，民眾進場前須通過消毒防疫門並完成實聯制登記。

至於合歡山地標武嶺，微解封首日適逢上班日，遊客人數反而不比微解封前的假日，且停車場管制容留量只開放40%，未開放的車格由管理機關東勢林管處安裝黃色塑膠桿，由於停車場只有10多輛車，未出現擁擠狀況；另外，太魯閣國家公園管理處派員在武嶺亭管制容留上限18人，但管制員到場前，卻有遊客脫口罩拍照。

日月潭國家風景區開放遊客中心、公廁、停車場及戶外景區等，但遊客中心及停車場維持40%容留量，一早就有零星遊客前往向山遊客中心；南投林區管理處轄下的奧萬大國家森林遊樂區、部分自然步道也適度開放，其中奧萬大上午遊客不多，未達800人上限。

彰化縣政府配合適度鬆綁政策，今天起八卦山風景區天空步道全線開放，不過八卦山大佛風景區遊客中心、彰化縣旅遊服務中心等封閉型狹小空間26日前仍暫停開放，縣政府城市暨觀光發展處表示，上午八卦山遊客無明顯增加，多為附近居民早起運動。

劍湖山世界上午9時開放入園，並祭出門票優惠吸引遊客，有來自北部的遊客表示，中南部疫情相對穩定，因此今天與朋友相約一起出遊，根據園方統計，上午約有100多人入園。

阿里山國家森林遊樂區微解封遊客總量管制人數，從3級警戒前的4355人下修為3000人，首日入園人數不多，嘉義林管處表示，上午8時開園，截至10時30分，入園人數為47人，車輛計18台（均為小型車），今天非假日人潮不多，但較擔心週末會湧現大量遊客。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，觀旅局對7處微解封風景區訂出人流上限，分別為虎頭埤風景區500人、雙春濱海遊憩區戶外500人、龜丹溫泉體驗池個人湯屋11間各4人、德元埤荷蘭村戶外500人、葫蘆埤自然公園戶外空間500人、關子嶺水火同源100人、關子嶺寶泉公園100人，今天上午人流正常。

另外，人氣景點奇美博物館與台南市美術館上午也開放預約遊客入館，並同樣設有同一時段容留100人、每天開放400人預約，奇美博物館今天約200人預約，台南市美術館有22人預約，入館及參觀動線維持順暢。

屏東林區管理處表示，高雄市藤枝國家森林遊樂區今天重新開園，每天總量管制500人，其中200人為觀光套裝遊程、300人為線上預約自由入園。

屏東林區管理處表示，今天至27日每天300個報名入園名額已預約額滿，今天上午近10時約80人入園，跟之前平日差不多。觀光套裝遊程也須事先預約，目前200名額假日接近額滿，平日則約2到5成滿。

高雄市澄清湖風景區今天也重新開放，管理人員說，澄清湖風景區腹地廣大，可容納約7000人，有限制人數，車輛停放數達4成，即管制人車進入。

澄清湖風景區管理人員表示，場內約300個汽車車位、約250個機車位，上午尚未出現達到4成管制入場情況，步行入場者約500人，人數僅約平日1/3，今天入場人車多為運動而來，入場前均有進行實聯制、量體溫等防疫措施。

屏東縣國立海洋生物博物館微解封後採預約制，首日有100人預約。海生館表示，人數不多是在預期內，因為今天非假日且還是微解封，墾丁的遊客有增加，由於水上活動不開放，增加的遊客零星，並沒有人潮，另外，登山熱門國家步道北大武山內的檜谷山莊還不開放，只開放步道登山，上午登山人數約20多人。

花蓮海洋公園今天起微解封開園，每天人數上限4800人，開園首日上午有100多名遊客入園。另外，賞鯨業者恢復營業，採降載人數管制。呂姓業者說，不少民眾專程從外縣市來賞鯨，上午20名乘客幾乎滿載。

花蓮旅宿業說，解封後訂房詢問電話不斷，不過都是預定8月以後為主，7月仍屬第3級警戒，民眾仍有顧慮，預計解封後才會有明顯觀光人潮。