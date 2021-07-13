快訊

超速疫苗國2.0？以色列攔截輝瑞的「第3劑疫苗戰略」

疫苗登記網站當機！一口氣開到18歲 健保署措手不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊客回來了！石門水庫微解封首日 管理站前湧近百輛車

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫園區管理站前上午約有近百輛車子等候入場，北水局副局長郭耀程表示，今天早上石門園區入口因有實名制，有塞車情況，但園區內人潮並不多，截至中午12點左右，入園小客車有220輛，尚未達管制上限。圖／北水局提供
石門水庫園區管理站前上午約有近百輛車子等候入場，北水局副局長郭耀程表示，今天早上石門園區入口因有實名制，有塞車情況，但園區內人潮並不多，截至中午12點左右，入園小客車有220輛，尚未達管制上限。圖／北水局提供

封園56天的石門水庫園區，今天起配合「微解封」適度開放，並實施入園小客車400輛、機車100輛總量管制。上午園區管理站前約有近百輛車子等候入場，北水局副局長郭耀程表示，今天早上石門園區入口因有實名制，有塞車情況，但園區內人潮並不多，同時現場採「一出一進」管控，截至中午12點左右，入園小客車有220輛，尚未達管制上限。

石門水庫歷經缺水危機，如今蓄水率已接近8成，加上水庫內處處綠樹成蔭，成為桃竹苗地區民眾假日出門首選。今天開園首日終於有遊客現身，有附近居民之前幾乎天天到石門水庫健走，如今園區重新開放，一早迫不及待搶頭香。還有單車客對著園區攝影機揮手，讓觀看石門水庫即時影像的網友非常欣喜。

石門水庫雖然宣布開放，但水庫遊艇業仍決議自主封船，桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春表示，由於船長、助手大部分都沒有接種疫苗，恐怕有染疫風險，同時仍在三級警戒期間，公會決議自主封船，待疫情趨緩再開始營運。

石門水庫園區也有管制措施，採取實聯制、量測體溫，也會對入園車輛進行總管量，包括入園小客車400輛、機車100輛管制，若達到管制車輛數後，則採一進一出。

另外管制期間只開放坪林及大灣坪2個管制站，中線及高線管制站維持封閉；開放入園時間從上午8點到下午4點，民眾須於下午6點前離開園區；環翠樓服務中心只提供取用飲水及諮詢服務，並採限制3人以下進入。

石門水庫 遊艇 桃園

延伸閱讀

台中校園微解封 民眾晨運碰壁指根本是假解封

六福村微解封首日遊客稀疏 遊樂設施還見到1人包場

微解封首日 石門水庫園區中午滿車採一出一進

可上山不能下海、可打球不准鬥牛　國民黨：微解封失敗

相關新聞

遊客回來了！石門水庫微解封首日 管理站前湧近百輛車

封園56天的石門水庫園區，今天起配合「微解封」適度開放，並實施入園小客車400輛、機車100輛總量管制。上午園區管理站前...

六福村微解封首日遊客稀疏 遊樂設施還見到1人包場

六福村主題樂園今天（13日）微解封首日，園方苦撐近2個月終於盼到遊客再次上門，雖然園內防疫全部高標準，還加派工作人員巡場...

竹市疫苗接種覆蓋率15% 居家隔離補貼1萬元延長

新竹市府今持續通知66歲長者共4739人接種疫苗，接種人數累積達6萬8138人，覆蓋率15%，若疫苗充足，預計7月底可達...

竹縣推防疫醫事人員旅宿優惠 每房補助1500元

為感謝第一線醫事人員守護民眾健康，新竹縣政府與縣內19家旅館民宿合作，推出防疫醫事人員旅宿優惠專案，包括渡假村、五星級飯...

桃市抓汙染罰金不夠高惹議 鄭文燦指示按日累進重罰

桃園市南崁溪近日溪水黃濁，環保局調查是上游茄苳溪鄰近營建工地排出，開單告發業者並逕行裁處，但民意代表指環保局近4個月只開...

中市警第二劑疫苗要自行預約？ 員警建議造冊分流

台中市警察局內勤警職人員6509人，接種第一劑疫苗比率高達98%。根據市警局統計，有41名員警在疫情爆發前自行接種疫苗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。