遊客回來了！石門水庫微解封首日 管理站前湧近百輛車

封園56天的石門水庫園區，今天起配合「微解封」適度開放，並實施入園小客車400輛、機車100輛總量管制。上午園區管理站前約有近百輛車子等候入場，北水局副局長郭耀程表示，今天早上石門園區入口因有實名制，有塞車情況，但園區內人潮並不多，同時現場採「一出一進」管控，截至中午12點左右，入園小客車有220輛，尚未達管制上限。

石門水庫歷經缺水危機，如今蓄水率已接近8成，加上水庫內處處綠樹成蔭，成為桃竹苗地區民眾假日出門首選。今天開園首日終於有遊客現身，有附近居民之前幾乎天天到石門水庫健走，如今園區重新開放，一早迫不及待搶頭香。還有單車客對著園區攝影機揮手，讓觀看石門水庫即時影像的網友非常欣喜。

石門水庫雖然宣布開放，但水庫遊艇業仍決議自主封船，桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春表示，由於船長、助手大部分都沒有接種疫苗，恐怕有染疫風險，同時仍在三級警戒期間，公會決議自主封船，待疫情趨緩再開始營運。

石門水庫園區也有管制措施，採取實聯制、量測體溫，也會對入園車輛進行總管量，包括入園小客車400輛、機車100輛管制，若達到管制車輛數後，則採一進一出。

另外管制期間只開放坪林及大灣坪2個管制站，中線及高線管制站維持封閉；開放入園時間從上午8點到下午4點，民眾須於下午6點前離開園區；環翠樓服務中心只提供取用飲水及諮詢服務，並採限制3人以下進入。