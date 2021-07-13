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六福村微解封首日遊客稀疏 遊樂設施還見到1人包場

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
六福村微解封，遊樂設施全面採預約制。記者巫鴻瑋／翻攝
六福村微解封，遊樂設施全面採預約制。記者巫鴻瑋／翻攝

六福村主題樂園今天（13日）微解封首日，園方苦撐近2個月終於盼到遊客再次上門，雖然園內防疫全部高標準，還加派工作人員巡場宣導防疫，但就是希望提醒遊客防疫不要鬆懈，不過首日入園遊客並不踴躍，甚至不到500人，也出現遊客1人包場遊樂設施的奇景。

新竹縣雖然已經宣布竹竹苗區域聯防，禁止所有餐飲業者開放內用，不過在六福村園區內則變通改採戶外用餐，園區內照常提供餐飲服務，園方在餐廳戶外設置防疫用餐專區，更限制同一用餐區域內的遊客不能超過9人，且全部都是單人座。

六福村表示，戶外防疫用餐專區不僅人數控管，且每個單人用餐座位都保持1.5公尺距離，遊客用餐時間也被限制為25分鐘，且現場會有服務人員在遊客用餐完畢後立即消毒，且會向遊客宣導用餐時嚴禁交談，餐後更需立即戴上口罩，確保其他還在用餐的遊客衛生健康。

微解封第1天上午入園人數不到500人，園區顯得格外冷清，不過不少遊客則是憋了2個月才出門玩，更覺得樂園遊客不多是好事，不用人擠人排隊等遊樂設施，人少防疫上也更安心，而且還因為遊客少，出現1人包場遊樂設施的畫面。

六福村目前遊樂設施全面採預約制，園方也透過設置「防疫小尖兵」，由工作人員隨時於園區內巡守、引導，提醒遊客保持安全距離，且所有工作人員都戴防疫面罩，園區環境更1天消毒4到8次，希望能讓遊客玩得更放心。

六福村微解封首日遊客稀少，但園方防疫仍不敢大意。記者巫鴻瑋／翻攝
六福村微解封首日遊客稀少，但園方防疫仍不敢大意。記者巫鴻瑋／翻攝

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