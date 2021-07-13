微解封首日 石門水庫園區中午滿車採一出一進

石門水庫園區今天微解封首日實施入園小客車400輛、機車100輛總量管制，約上午11時額滿，由現場人員以「一出一進」管控，呼籲民眾可晚點再造訪。

中央流行疫情指揮中心8日公告維持全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級疫情警戒到26日，但訂定民生消費產業防疫原則，漸進式鬆綁；經濟部水利署北區水資源局昨天宣布，石門水庫園區搭配相關管制措施，適度開放。

石門水庫管理中心人員中午告訴中央社記者，入園須實聯制、量額溫，入園作業較慢，上午開始停車場入口就有塞車情形，約11時達車輛滿額，雖有車輛在排隊，但不需等太久。

石門水庫管理中心表示，為利管制，僅開放坪林、大灣坪管制站，中線及高線管制站仍封閉，入園時間從上午8時到下午4時，下午6時前遊客須離開園區；環翠樓服務中心僅提供取用飲水、諮詢服務，並限制3人以下進入，遊艇不開放。