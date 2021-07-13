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竹市疫苗接種覆蓋率15% 居家隔離補貼1萬元延長

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅先前到疫苗施打站關心長者打疫苗。圖／新竹市政府提供
林智堅先前到疫苗施打站關心長者打疫苗。圖／新竹市政府提供

新竹市府今持續通知66歲長者共4739人接種疫苗，接種人數累積達6萬8138人，覆蓋率15%，若疫苗充足，預計7月底可達25%以上覆蓋率。市長林智堅說，明天將為65歲長者接種疫苗，完成第八類人員施打，今也開放19歲以上民眾透過預約系統進行意願登記，呼籲符合條件民眾盡快接種。

另外，12日竹市有一名台積電員工確診個案，林智堅說，該案居住的宿舍為一人一室套房，有獨立衛浴，已安排確診者宿舍所有人員進行採檢，286人全為陰性，後續採檢結果出爐再持續公布。

市府指出，竹市居家隔離者6月27日起到7月12日依規定比照居家檢疫者一律入住防疫旅館，隔離期滿、未違反相關規定者可獲補助1萬元，中低收入戶則全額免費。因應三級警戒延長，市府也宣布，「居家隔離者」1萬元補貼延長至26日，目前已有34名居家隔離者期滿、獲領取補助資格，由市府協助申請中，感謝民眾配合防疫。

同樣因應三級警戒延長，竹市12座公有市場攤商全力配合各項防疫管制措施，公有市場攤商7月租金也全免，總計5、6、7月三個月份租金全免。

市府呼籲，全國疫情仍在第三級警戒期間，北部生活圈仍有零星本土確診個案，請民眾非必要不外出，更應減少跨縣市移動。

疫苗 居家隔離 三級警戒

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