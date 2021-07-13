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竹縣推防疫醫事人員旅宿優惠 每房補助1500元

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
防疫醫事人員旅宿優惠專案即日起到9月30日止，每房補助1500元、限量1500間。圖／新竹縣政府提供
防疫醫事人員旅宿優惠專案即日起到9月30日止，每房補助1500元、限量1500間。圖／新竹縣政府提供

為感謝第一線醫事人員守護民眾健康，新竹縣政府與縣內19家旅館民宿合作，推出防疫醫事人員旅宿優惠專案，包括渡假村、五星級飯店、汽車旅館、民宿山莊等，即日起到9月30日止，每房補助1500元、限量1500間。

縣府交旅處長游志祥表示，體恤醫事人員辛勞，持續堅守防疫壁壘，針對新竹縣東元醫院、台大新竹分院生醫醫院竹北院區、竹東院區及中醫大新竹附醫、仁慈醫院、榮總新竹分院6家防疫專責醫院的醫事人員，特別訂定防疫醫事人員旅宿優惠專案，入住時出示身份證和醫事人員執業執照，就可享有優惠，縣府1500元補助，部分旅宿0元就可入住。

新竹縣旅館同業公會理事長鄭建宏指出，這1年半來醫護人員為了防疫工作守護、拚命，旅宿同業人員感恩的心一直都在，這次與縣府合作，用實際行動支持醫事人員，盼讓他們能有充分的時間、空間休息。

中醫大新竹附醫副院長葉坤祥說，這段期間疫情嚴峻，照顧確診病患對醫護人員是很大的負擔，感謝縣府和旅宿業者的貼心支持，讓第一線人員以優惠的價格中繼休息後，再全心全意堅守防疫任務。

此次合作的旅宿業者共有19家，包括新竹安捷國際酒店、新竹喜來登大飯店、萊馥健康休閒渡假村、關西六福莊生態渡假旅館、小叮噹科學遊樂區生活大師會館、統一渡假村馬武督、山水屋民宿、朝日溫泉民宿、春城汽車旅館、新大竹北商旅等，相關旅宿資訊可到新竹縣政府網站的「嚴重特殊傳染性肺炎疫情防治網」查詢。

為感謝第一線醫事人員守護民眾健康，新竹縣政府與縣內19家旅館民宿洽商防疫醫事人員旅宿優惠專案。記者陳斯穎／攝影
為感謝第一線醫事人員守護民眾健康，新竹縣政府與縣內19家旅館民宿洽商防疫醫事人員旅宿優惠專案。記者陳斯穎／攝影

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