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桃市抓汙染罰金不夠高惹議 鄭文燦指示按日累進重罰

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供
桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供

桃園市南崁溪近日溪水黃濁，環保局調查是上游茄苳溪鄰近營建工地排出，開單告發業者並逕行裁處，但民意代表指環保局近4個月只開出14張、總額90萬餘元罰單，業者根本罰不怕。對此，市長鄭文燦今天也說，如果是惡意排放，按日連續處罰，並採累進方式加重罰金，這樣才有嚇阻力

環保局接獲民眾陳情，指茄苳溪出現黃泥水，循線稽查發現是文中東路、忠一路附近營建工地未有效處理開挖時所產生的汙水，導致汙水隨溢流溝渠排進茄苳溪，當場逕行舉發並要求立刻改善。

對於環保局作為，桃園市議員余信憲直言「南崁溪變黃以經不是新聞」，原因出在環保局總是寬貸業者，更指環保局是業者眼中的紙老虎。

余信憲表示，每次將民眾陳情反映給環保局，環保局總說「加強稽查，依法裁罰，決不寬貸」，但今年3月到現在，環保局共舉發8件業者，開出14張罰單，罰金總計90.3萬元，平均一條才6.5萬元，「環保局選擇對業者最接近最低罰款寬帶，作為桃園市的環境維護主關機關，這是最大的污辱」。

余信憲呼籲環保局拿出魄力，鄭文燦今天在桃園防疫會議也特別提到河川汙染問題，要環保局加強稽查工作，即使跨縣市也要進行，「不要有心理壓力」。

鄭文燦說，黃泥水的來源有很多可能，也有可能是從更上游的其他縣市流出，即使跨縣市，環保局也要去稽查，不要有心理壓力。黃泥雖然不是工業汙水，但也會影響河川生態，已要求環保局注意，如果是惡意排放，按日連續處罰，罰金採累進加重方式計算，這樣才有嚇阻力。

桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供
桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供
桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供
桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供
桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供
桃園市南崁溪上游的茄苳溪近來出現黃泥水汙染，環保局追出業者開罰，但因為過去開罰金額不高引民代質疑。圖／環保局提供

桃園 鄭文燦 罰單

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