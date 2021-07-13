中市警第二劑疫苗要自行預約？ 員警建議造冊分流

台中市警察局內勤警職人員6509人，接種第一劑疫苗比率高達98%。根據市警局統計，有41名員警在疫情爆發前自行接種疫苗，本月中旬接種第二劑，需自行到特約醫療院所登記；有員警擔憂，若六千餘名警職都要自行預約，就怕某一快打站湧現人潮「群聚」，造成醫護量能吃緊現象，呼籲市府能比照由市警局提供名冊、統一規劃施打，控管現場接種人數。

台中市警察局6800餘人，其中內外勤警職人員6509人，以內外勤警職人員計算，截至昨天(12日)為止已有6434人接種，施打率提高到98.87%。

市警局統計，在5月19日疫情爆發前，有41名員警已接種公費疫苗，由於第二劑需間隔10至12周，也就是說，本月中旬起可注射第二劑疫苗，但因接種人數不多，這41名員警原則上自行向特約醫療院所申請，依規定時間前往施打。

有員警擔憂，依市府第一批開放警職人員施打疫苗是5月30日起，共有1000名警職受惠，若8月中旬第二劑疫苗也採員警自行向特約醫療院所登記方式，就怕屆時千名員警湧入不特定醫療院所，形成「群聚」。

另名員警直指，若當天該醫療院所前往接種民眾與員警人數過多，恐也會增加第一線醫護人力緊繃，都不是民眾樂見的情況，希望市政府能按照第一劑接種疫苗方式，統一由市警局造冊提供，員警依規定到醫療院所施打。

市警局行政科指出，目前尚未接獲市政府通知提供施打第二劑疫苗警職名單，由於不少員警詢問第二劑施打方式，將持續與市府相關單位保持密切聯繫，確保同仁接種權益。