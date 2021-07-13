微解封首日！桃園虎頭山未見人潮 民眾嘆：不復以往

微解封首日，桃園開放虎頭山公園、慈湖和角板山行館等遊憩景點。其中，虎頭山公園今早未見明顯人潮，鄰近的明倫三聖宮雖開放廟前廣場讓香客停車，但考量疫情關係，仍不開放內廳參拜；桃園市長鄭文燦今早在桃園防疫會議指出，微解封難免會有防疫與經濟不同層面考量，如果遇到矛盾情形，都要提出來討論。

虎頭山今早雖有零星民眾，但多半是附近居民來此晨運，靠近明倫三聖宮雖有菜販擺攤，但詢問價格及購買的人少，有攤商反映一早賣不到500元。晨運的徐姓婦人表示，虎頭山腳到三聖宮約莫1公里路程，以往沿線常見攤販，商品玲瑯滿目，青菜蔬果、鍋碗瓢盆和衣物百貨均有，但疫情爆發後，攤販減少許多，沿路攤販不超過10公尺。

鄭文燦表示，目前個案都能追溯到感染源，代表疫情正在收斂，但解封還有其他條件，包括群聚感染和指標個案風險是否降低、疫苗接種普及率是否提升等。中央以微解封作為解封的第一階段，但難免會有經濟與防疫矛盾情形，各種狀況都可以提出討論，例如休閒農場開放入園，但未開放餐廳內用。

鄭文燦提到，桃園休閒農場相當多，暑假又是休憩活動最盛行的時間，相關入園規定及開放辦法，桃園會參考中央版本、制定地方版本。宗教部分，仍依照內政部的指引執行。

另外，桃園巨蛋體育館接種站今天執行第2波孕婦接種專案，上午秩序大致良好，而每個轉角和樓梯口都有專人指引和主動問好，讓準媽咪直誇「五星級飯店服務」。

有關疫苗，鄭文燦表示桃園65歲以上長者接種計畫目前平均接種率超過75%，若加上醫院預約系統會超過83%，明天將進行66歲年齡層接種計畫，後天將安排65歲年齡層。