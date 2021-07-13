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竹縣9成托育人員已完成疫苗接種 保護力大大提升
新竹縣內61家托嬰業者的公私立托育人員，被納入第7類公費疫苗施打，自7月5日分流至縣內5家合約醫院接種疫苗，目前已有529人完成接種，施打率約9成，保護力大幅提升，疫情三級警戒解封後可望立即恢復正常收托。
縣府社會處長李國祿說，因應全國疫情進入三級警戒，新竹縣托嬰中心及居家式托育服務人員從5月19日起停止托育服務迄今，但考量部分家長仍有特殊需求，自5月31日起家長可與托育業者協議送托。
為提升托育人員保護力，全縣61家托嬰中心共有589人，包含行政和廚工等工作人員，獲准列入第7類優先施打名單，從7月5日至12日分流至中醫大、東元、台大生醫、仁慈、榮總新竹分院5家醫院接種疫苗，目前已經有約9成完成接種，讓托嬰中心在三級解封後，能立即恢復正常收托。
社會處指出，縣轄的托嬰中心嚴格落實防疫措施，提供嬰幼兒安全、衛生的收托環境，也提醒家長好自身的防疫措施，一起努力保護孩子們，讓收托的業者及送托的家長都安心。
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