快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣9成托育人員已完成疫苗接種 保護力大大提升

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣9成托育人員已完成疫苗接種，疫情三級警戒解封後可望立即恢復正常收托。圖／新竹縣政府提供
新竹縣9成托育人員已完成疫苗接種，疫情三級警戒解封後可望立即恢復正常收托。圖／新竹縣政府提供

新竹縣內61家托嬰業者的公私立托育人員，被納入第7類公費疫苗施打，自7月5日分流至縣內5家合約醫院接種疫苗，目前已有529人完成接種，施打率約9成，保護力大幅提升，疫情三級警戒解封後可望立即恢復正常收托。

縣府社會處長李國祿說，因應全國疫情進入三級警戒，新竹縣托嬰中心及居家式托育服務人員從5月19日起停止托育服務迄今，但考量部分家長仍有特殊需求，自5月31日起家長可與托育業者協議送托。

為提升托育人員保護力，全縣61家托嬰中心共有589人，包含行政和廚工等工作人員，獲准列入第7類優先施打名單，從7月5日至12日分流至中醫大、東元、台大生醫、仁慈、榮總新竹分院5家醫院接種疫苗，目前已經有約9成完成接種，讓托嬰中心在三級解封後，能立即恢復正常收托。

社會處指出，縣轄的托嬰中心嚴格落實防疫措施，提供嬰幼兒安全、衛生的收托環境，也提醒家長好自身的防疫措施，一起努力保護孩子們，讓收托的業者及送托的家長都安心。

托嬰 托育 新竹

延伸閱讀

插隊疫苗究責 立委：指揮中心應交代

行政院宣稱有幫郭台銘買疫苗 洪孟楷：活在平行時空？

布袋鎮觀光魚市微解封復業 在地客人開心進場採買

三級警戒今起微解封 幼托政策矛盾

相關新聞

微解封首日！桃園虎頭山未見人潮 民眾嘆：不復以往

微解封首日，桃園開放虎頭山公園、慈湖和角板山行館等遊憩景點。其中，虎頭山公園今早未見明顯人潮，鄰近的明倫三聖宮雖開放廟前...

中市警第二劑疫苗要自行預約？ 員警建議造冊分流

台中市警察局內勤警職人員6509人，接種第一劑疫苗比率高達98%。根據市警局統計，有41名員警在疫情爆發前自行接種疫苗，...

公費疫苗預約平台意願登記 苗栗6成3要打莫德納

「COVID-19公費疫苗預約平台」第一波意願登記，昨天下午5點結算，苗栗縣政府衛生局統計莫德納疫苗還是搶手，有6成3民...

竹縣9成托育人員已完成疫苗接種 保護力大大提升

新竹縣內61家托嬰業者的公私立托育人員，被納入第7類公費疫苗施打，自7月5日分流至縣內5家合約醫院接種疫苗，目前已有52...

頭份市老崎茶道工程亮眼 市公所逐步復興美人茶文化

苗栗縣頭份市是重要茶區，東方美人茶更是特產，客委會補助市公所辦理「頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程...

助弱勢修繕住家 竹市議員邀公益社團組「做工行善團」

民進黨新竹市議員李妍慧結合社會資源，號召多個公益社團組成「新竹市做工行善團」協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間，先替房屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。