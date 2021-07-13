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頭份市老崎茶道工程亮眼 市公所逐步復興美人茶文化
苗栗縣頭份市是重要茶區，東方美人茶更是特產，客委會補助市公所辦理「頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程」新近完工，設施凸顯當地產業，及客家文化特色，讓人眼睛一亮，市長羅雪珠歡迎民眾注意相關防疫規定一遊。
頭份市流東（舊稱老崎）茶廠集中的動線，也是早期運茶路徑，地方稱為老崎茶道，茶道串連及導覽解說指示設施整合計畫，銜接「花現美人茶見學場域建構計畫老茶道再生與串連先期評估規畫計畫」，改善老崎茶道串連信德國小對面既有步道，展現蜂蜜、東方美人茶產業及楓林吊橋楓香林意象，並改善老崎伯公休憩節點等。
頭份市公所指出，工程設計手法呼應客家特色元素，以卵石、陶磚及壘石文化，塑造步道、座椅及步道邊坡，並依循客委會指示，以自然工法、減量設計為原則辦理，獲客委會補助辦理整體工程新近完工，工程決算640萬餘元。
羅雪珠表示，茶道串連及導覽解說指示設施整合工程，最大亮點在頭份東方美人茶及珊湖蜂蜜產業意象牆，凸顯產業特色，步道、休憩節點摻和著客家元素，串連頭份市後花園區域各出入口，透過美化提升遊憩品質，希望逐步完成美人茶文化復興的目標。
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