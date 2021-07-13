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頭份市老崎茶道工程亮眼 市公所逐步復興美人茶文化

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市是重要茶區，東方美人茶更是特產，客委會補助市公所辦理「頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程」新近完工，設施凸顯當地產業，及客家文化特色，讓人眼睛一亮，市長羅雪珠歡迎民眾注意相關防疫規定一遊。

頭份市流東（舊稱老崎）茶廠集中的動線，也是早期運茶路徑，地方稱為老崎茶道，茶道串連及導覽解說指示設施整合計畫，銜接「花現美人茶見學場域建構計畫老茶道再生與串連先期評估規畫計畫」，改善老崎茶道串連信德國小對面既有步道，展現蜂蜜、東方美人茶產業及楓林吊橋楓香林意象，並改善老崎伯公休憩節點等。

頭份市公所指出，工程設計手法呼應客家特色元素，以卵石、陶磚及壘石文化，塑造步道、座椅及步道邊坡，並依循客委會指示，以自然工法、減量設計為原則辦理，獲客委會補助辦理整體工程新近完工，工程決算640萬餘元。

羅雪珠表示，茶道串連及導覽解說指示設施整合工程，最大亮點在頭份東方美人茶及珊湖蜂蜜產業意象牆，凸顯產業特色，步道、休憩節點摻和著客家元素，串連頭份市後花園區域各出入口，透過美化提升遊憩品質，希望逐步完成美人茶文化復興的目標。

苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市花現美人茶老崎茶道串連及導覽解說指示設施整合工程新近完工，設施讓人眼睛一亮。圖／頭份市公所提供

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