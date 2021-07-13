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助弱勢修繕住家 竹市議員邀公益社團組「做工行善團」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「新竹市做工行善團」年初至今已修繕四起在地弱勢家庭個案，市府肯定行善團的協助，也頒發感謝狀。圖／李妍慧提供
「新竹市做工行善團」年初至今已修繕四起在地弱勢家庭個案，市府肯定行善團的協助，也頒發感謝狀。圖／李妍慧提供

民進黨新竹市議員李妍慧結合社會資源，號召多個公益社團組成「新竹市做工行善團」協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間，先替房屋進行總體檢，決定修繕項目後再請廠商施工，年初至今已修繕四起在地弱勢家庭個案，市府肯定行善團的協助，也頒發感謝狀。

李妍慧說，她為民服務時發現弱勢族群對房屋修繕的需求最多，能提供服務的資源卻很少，因此邀昌禾教育基金會、新竹市總工會及新竹市崇德會等公益社團替弱勢家庭提供房屋修繕、居家環境整理及相關水電整修。市府社會處、新竹榮民服務處、各里長辦公室都曾轉介服務個案，目前已建立一套SOP流程，能有效率收件、會勘、審核、與屋主溝通協調、開工、完工覆核。

新竹市做工行善團針對經濟有困難、房屋老舊、殘破漏水等家庭給予協助。先請木工、水電、油漆、鐵工、鷹架等廠商進行可行性評估，一起為房屋總體檢，弱勢屋主很快就能感受到修繕後的房屋變化。

李妍慧指出，目前已完成四起個案，包括竹市興學街一名獨居老翁家中遮雨棚破損、壁癌肆虐，頂樓木質天花板腐朽損壞，由「做工行善團」協助，重新整修遮雨棚、粉刷壁癌及木質天花版拆除作業。光復路一個弱勢家庭家中屋頂鐵皮破損、馬桶堵塞、廚房地板凹陷、房間木質隔板腐壞，由行善團幫忙進行鐵皮補修、提供新馬桶、抽油煙機、廚房地板重新鋪平及房間木板換新。

水源街百歲榮民家中天花板塌陷、廁所窗櫺損壞，行善團則協助天花板整修、燈具翻新、浴室窗櫺重新修補、粉刷。另外，水源街一名獨居老婦家中下雨時，因高低差不均導致雨水倒灌，造成積水，行善團得知後，也幫忙加裝遮雨棚至天井外，遮擋雨水，防止雨水流入室內。

民進黨新竹市議員李妍慧結合社會資源，號召多個公益社團組成「新竹市做工行善團」協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間。圖／李妍慧提供
民進黨新竹市議員李妍慧結合社會資源，號召多個公益社團組成「新竹市做工行善團」協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間。圖／李妍慧提供
「新竹市做工行善團」協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間，先替房屋進行總體檢，決定修繕項目後再請廠商施工
「新竹市做工行善團」協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間，先替房屋進行總體檢，決定修繕項目後再請廠商施工
做工行善團針對經濟有困難、房屋老舊、殘破漏水等家庭給予協助。圖／李妍慧提供
做工行善團針對經濟有困難、房屋老舊、殘破漏水等家庭給予協助。圖／李妍慧提供

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