疫情8月若不解封 桃園五福宮嗆政府「中元節照常辦」

三級警戒延至7月26日，面臨傳統中元民俗月活動將至，能否解封未知？桃園市宗教團體文化聯合會理事長、五福宮主委陳宗賢今天下午表示，中元民俗活動是重要傳統祭典，不能任意更改時間，如果三級警戒延長，廟方仍決定將如期舉行，但取消踩街活動，中元放水燈排、法會活動，人數將縮減剩一成，他呼籲內政部長徐國勇要勇敢站出來說清楚。

市長鄭文燦表示，針對宗教微解封，中央要求必須提出防疫計畫書，室內在9人以下，容留人數有基本空間限制，戶外禁止遶境群聚，宗教團體向徐國勇喊話，事實上內政部次長陳宗彥也擔任中央指揮中心副指揮官，內政部與指揮中心聯繫沒有問題，中央意見一致，市府會按照中央規定執行各項宗教活動管制計畫。

蘆竹區有359年歷史的三級古蹟南崁五福宮，主祀「玄壇元帥」武財神趙公明，是全台歷史最悠久武財神廟。陳宗賢說，傳統中元民俗祭典活動已延續好幾個世紀，五福宮每年農曆7月14 日（8月21日）不電舉辦傳統中元祭活動規模盛大，16排燈至20排燈迎水燈至南崁溪放水燈，今年疫情不明，廟方決定如期舉辦，但會取消踩街、藝文活動控管人數，迎水燈人數減少剩約一成，人數控制在2、300人及做好防疫進行。