快訊

中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

新竹市做工行善團 助弱勢家庭修繕房屋

中央社 / 新竹市12日電
新竹市議員李妍慧（右2）結合社會資源，號召組成「新竹市做工行善團」，為弱勢家庭提供房屋修繕、居家環境整理以及相關水電整修等。 圖／中央社
新竹市議員李妍慧（右2）結合社會資源，號召組成「新竹市做工行善團」，為弱勢家庭提供房屋修繕、居家環境整理以及相關水電整修等。 圖／中央社

不少弱勢家庭難以負擔房屋修繕費用，只能住在老舊、發霉屋中，新竹市議員李妍慧結合社會資源，號召組成「新竹市做工行善團」，改善弱勢家庭住家空間。

李妍慧今天向中央社記者表示，她深耕地方基層多年，為民眾服務的同時，看到弱勢族群對於「房屋修繕」的需求最多，但能提供服務的資源卻相對少，因此，她號召成立「新竹市做工行善團」，為弱勢家庭提供房屋修繕、居家環境整理以及相關水電整修等。

李妍慧說，她將社會資源進行結合，號召昌禾教育基金會、新竹市總工會以及新竹市崇德會等公益社團，共組「新竹市做工行善團」，幫助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間，如修建遮雨棚、壁癌處理等，讓房屋煥然一新。

她說，「新竹市做工行善團」前進弱勢家庭，如在光復路弱勢家庭，家中屋頂鐵皮破損、馬桶堵塞、廚房地板凹陷、房間木質隔板腐壞；另於水源街的百歲榮民家中，天花板塌陷、廁所窗櫺損壞；而水源街的獨居奶奶，家中下雨時，因高低差不均導致雨水倒灌，造成積水，皆已完成修繕。

她表示，新竹市政府社會處、新竹榮民服務處、各里長辦公室都曾轉介服務個案，開辦至今已經建立了一套SOP流程，能有效率地收件、會勘、審核、與屋主溝通協調、開工、完工覆核等等。

李妍慧說，「新竹市做工行善團」針對經濟有困難、房屋老舊、殘破漏水等家庭給予協助，同時，請相關廠商，包括木工、水電、油漆、鐵工、鷹架等，進行可行性評估，能讓廠商為房屋總體檢，有效率進行修繕，也兼顧施工品質。

財團法人昌禾教育事務基金會董事長楊勝翔表示，現在能發揮所長回饋社會，協助修繕弱勢家庭房屋，覺得很有成就感、也很開心。

新竹 弱勢家庭 榮民

延伸閱讀

一舉兩得！向更生農場購買蔬果 送給更生人弱勢家庭

新竹市3座微型圖書館 13日重新啟用

合體議員看板小英被「刮花臉」 男稱不滿疫情失控下手

讓弱勢家庭吃飽 高市發放1萬7000份餐券

相關新聞

疫情8月若不解封 桃園五福宮嗆政府「中元節照常辦」

三級警戒延至7月26日，面臨傳統中元民俗月活動將至，能否解封未知？桃園市宗教團體文化聯合會理事長、五福宮主委陳宗賢今天...

桃園石門水庫園區「微解封」採總量管制 遊艇仍不開放

桃園石門水庫因疫情封園56天，配合中央疫情指揮中心「微解封」適度鬆綁，且開放國內9人以下小型旅遊團，北水局今日宣布石門水...

微解封預備！ 桃市交通要道景點連續9天加強疏導

全國13日起微解封，部分遊憩區開放，桃園市警方觀察到部分景點近一周內車潮有增加趨勢，明天開始將針對台1線、台4線、國道交...

體恤攤販營運困難 竹縣竹東鎮公有市場7、8月租金全免

考量疫情影響，傳統市場的採買人潮日漸減少，新竹縣竹東鎮公所決定免除轄內公有市場，包括中央市場、商華市場、育樂橋頭及育樂迴...

竹市67歲長者今打疫苗 明打66、65歲

新竹市府今通知67歲長者共4555人接種疫苗，報到率83%，明後兩天將繼續為66、65歲長者施打，完成竹市第八類公費疫苗...

慈湖石門水庫各景點明開放 新人流警示燈號嚴管人車

三級警戒再延長至7月26日，明天起桃園市風景區開放微解封，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，因應明天（13日）起桃園相關風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。