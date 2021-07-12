新竹市做工行善團 助弱勢家庭修繕房屋

不少弱勢家庭難以負擔房屋修繕費用，只能住在老舊、發霉屋中，新竹市議員李妍慧結合社會資源，號召組成「新竹市做工行善團」，改善弱勢家庭住家空間。

李妍慧今天向中央社記者表示，她深耕地方基層多年，為民眾服務的同時，看到弱勢族群對於「房屋修繕」的需求最多，但能提供服務的資源卻相對少，因此，她號召成立「新竹市做工行善團」，為弱勢家庭提供房屋修繕、居家環境整理以及相關水電整修等。

李妍慧說，她將社會資源進行結合，號召昌禾教育基金會、新竹市總工會以及新竹市崇德會等公益社團，共組「新竹市做工行善團」，幫助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間，如修建遮雨棚、壁癌處理等，讓房屋煥然一新。

她說，「新竹市做工行善團」前進弱勢家庭，如在光復路弱勢家庭，家中屋頂鐵皮破損、馬桶堵塞、廚房地板凹陷、房間木質隔板腐壞；另於水源街的百歲榮民家中，天花板塌陷、廁所窗櫺損壞；而水源街的獨居奶奶，家中下雨時，因高低差不均導致雨水倒灌，造成積水，皆已完成修繕。

她表示，新竹市政府社會處、新竹榮民服務處、各里長辦公室都曾轉介服務個案，開辦至今已經建立了一套SOP流程，能有效率地收件、會勘、審核、與屋主溝通協調、開工、完工覆核等等。

李妍慧說，「新竹市做工行善團」針對經濟有困難、房屋老舊、殘破漏水等家庭給予協助，同時，請相關廠商，包括木工、水電、油漆、鐵工、鷹架等，進行可行性評估，能讓廠商為房屋總體檢，有效率進行修繕，也兼顧施工品質。

財團法人昌禾教育事務基金會董事長楊勝翔表示，現在能發揮所長回饋社會，協助修繕弱勢家庭房屋，覺得很有成就感、也很開心。