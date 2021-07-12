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桃園石門水庫園區「微解封」採總量管制 遊艇仍不開放

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
北水局今日宣布石門水庫園區從13日起適度開放，並搭配相關管制措施。至於遊艇因配合室內5人以上不能群聚的防疫規定暫不開放。圖／取自石門水庫即時影像
北水局今日宣布石門水庫園區從13日起適度開放，並搭配相關管制措施。至於遊艇因配合室內5人以上不能群聚的防疫規定暫不開放。圖／取自石門水庫即時影像

桃園石門水庫疫情封園56天，配合中央疫情指揮中心「微解封」適度鬆綁，且開放國內9人以下小型旅遊團，北水局今日宣布石門水庫園區從13日起適度開放，並搭配相關管制措施。至於遊艇因配合室內5人以上不能群聚的防疫規定暫不開放。

石門水庫歷經缺水危機，如今蓄水率已接近8成，加上水庫內處處綠樹成蔭，未來可能成為桃竹苗地區民眾假日出門首選。

北水局副局長郭耀程表示，石門水庫園區13日起，入園時間從早上8點到下午4點，下午6點前遊客須離開園區；遊客進入管制站須實聯制、量測額溫、全程佩戴口罩及維持社交距離，戶外除喝水外不得飲食；環翠樓服務中心僅提供取用飲水、諮詢服務，並限制3人以下進入。

另實施入園小客車車輛400輛、機車100輛總量管制，到達管制車輛數後採一進一出；管制期間僅開放坪林、大灣坪2個管制站，中線及高線管制站仍維持封閉；而石門水庫園區街頭藝人、行動服務站（咖啡車）、參訪、導覽解說及活動場地等服務申請，暫不開放。

石門水庫5月17日配合三級警戒封園時仍面臨缺水危機，5月30日更降至今年最低水位202.89公尺，蓄水率跌到7.66%，蓄水量僅1551萬噸，壩區因乾旱露出綠地。不過，在5、6月梅雨季的挹注下，石門水庫如今終於不見旱象。

石門水庫 疫情 社交距離

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