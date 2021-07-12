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微解封預備！ 桃市交通要道景點連續9天加強疏導

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
微解封明上路，桃園市警方規劃各區10大多事故路口、路段落實精準執法。圖／交警大隊提供
微解封明上路，桃園市警方規劃各區10大多事故路口、路段落實精準執法。圖／交警大隊提供

全國13日起微解封，部分遊憩區開放，桃園市警方觀察到部分景點近一周內車潮有增加趨勢，明天開始將針對台1線、台4線、國道交流道等幹道，以及竹圍漁港、大溪老街、六福村等景點及購物中心加強交通疏導，在各區多事故路口投入重點警力，避免微解封導致交通失序。

桃園市警察局表示，主要通勤幹道，含台1線、台4線、捷運施工路段及國道各交流道周邊聯絡道路，以及竹圍漁港、永安漁港、大溪老街、角板山台7線沿線、石門水庫、小人國、六福村、置地廣場等景點或各大型購物中心，近7天車潮有顯著增加趨勢，加上歷年7月均為事故高峰，將於明天起至7月21日執行「安道防故」專案勤務。

交警大隊指出，為避免上述熱點交通壅塞，將於明天起強化上、下班尖峰時段及例假日疏導管制，並預置線上警力處理突發事故，確保交通秩序；同時規劃各區10大多事故路口、路段落實精準執法，在易疏於注意交通安全規則的道路上投入重點警力。

交警大隊表示，自5月中宣布三級警戒管制後，A2交通事故連2周下降，但自第3周起每周增加近1成，顯示近期民眾外出情形及交通事故有增加之趨勢。

微解封明上路，桃園市警方將針對各大景點及交通幹道加強疏導交通。圖／交警大隊提供
微解封明上路，桃園市警方將針對各大景點及交通幹道加強疏導交通。圖／交警大隊提供
交警大隊表示，自5月中宣布三級警戒管制後，A2交通事故連2周下降，但自第3周起每周增加近1成，呈增加趨勢。圖／交警大隊提供
交警大隊表示，自5月中宣布三級警戒管制後，A2交通事故連2周下降，但自第3周起每周增加近1成，呈增加趨勢。圖／交警大隊提供

大溪老街 石門水庫 桃園

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