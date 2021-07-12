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體恤攤販營運困難 竹縣竹東鎮公有市場7、8月租金全免

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹東鎮轄內公有市場，包括中央市場、商華市場、育樂橋頭及育樂迴廊攤商7、8月租金全免。圖／竹東鎮公所提供
竹東鎮轄內公有市場，包括中央市場、商華市場、育樂橋頭及育樂迴廊攤商7、8月租金全免。圖／竹東鎮公所提供

考量疫情影響，傳統市場的採買人潮日漸減少，新竹縣竹東鎮公所決定免除轄內公有市場，包括中央市場、商華市場、育樂橋頭及育樂迴廊攤商7、8月2個月的租金，協助攤商夥伴一起度過難關。

竹東鎮長張順朋表示，竹東鎮轄內公有零售市場及育樂橋頭及迴廊攤集區攤商，因防疫期間配合落實實聯制、人流控制等防疫政策，受到嚴重衝擊產生營運困難，營收原已不佳，後續又因有確診個案活動足跡，雖已加強消毒，但採買人潮仍顯著下滑。

為體恤攤商受疫情發生營運困難，也感謝大家全力配合共同防疫共度難關，轄內公有市場7、8月租金全免，包括中央市場、商華市場、育樂橋頭及育樂迴廊攤商，估計租金免收後，鎮公所收入將減少107萬96元。

疫情 新竹 傳統市場

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