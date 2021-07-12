石門水庫園區將採實聯制微解封 遊艇仍不開放

中央宣布全國3級警戒延至26日，13日微解封，北區水資源局今天表示，石門水庫園區明天起適度開放，除採取實聯制、量測體溫，也會進行入園車輛總量管制，至於遊艇暫不開放。

水利署北區水資源局上午表示，為了配合中央流行疫情指揮中心新冠肺炎（2019冠狀病疾病、COVID-19）新防疫指引，石門水庫園區13日起將適度開放，入園時間從早上8時到下午4時，下午6時前遊客須離開園區。

北水局指出，園區也會實施入園小客車400輛、機車100輛的總量管制，入園車輛到達管制數後，將採一進一出的方式。為了便於管制，僅開放坪林與大灣坪2個管制站，中線及高線管制站仍維持封閉。

北水局表示，遊客進入管制站必須進行實聯制，並量測額溫，體溫高於攝氏37.5度者婉拒入園，遊客必須全程佩戴口罩及維持社交距離。

北水局說，環翠樓服務中心只提供取用飲水及諮詢服務，並採限制3人以下進入，遊客在進入前也須再次量測額溫及實聯制。

另外，北水局表示，石門水庫園區的街頭藝人、行動服務站（咖啡車）、參訪、導覽解說及活動場地等服務申請都暫不開放。至於遊艇因為配合室內5人防疫規定也不開放。