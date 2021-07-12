快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市67歲長者今打疫苗 明打66、65歲

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天到疫苗施打站關心民眾。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天到疫苗施打站關心民眾。圖／新竹市政府提供

新竹市府今通知67歲長者共4555人接種疫苗，報到率83%，明後兩天將繼續為66、65歲長者施打，完成竹市第八類公費疫苗接種對象施打。另外，市府指出，昨已完成162所幼兒園、7所兒童課後照顧服務中心共1811位教職人員疫苗施打，希望替第一線幼教人員築起防護網。

市府表示，至今天上午為止，竹市共累積6萬3621人接種疫苗，全人口覆蓋率達14%。另外，因應全國疫情警戒第三級延長至7月26日，市長林智堅今宣布，賞蟹步道、假日花市與動物園同樣維持封閉。防範疫情仍不可鬆懈，籲請民眾體諒配合、遵守防疫措施。

林智堅表示，竹市上周五（9日）啟動「幼教人員施打疫苗計畫」，透過市府統一造冊、中央審核，建置線上預約系統完成分時、分流施打，還有教育處專責人員駐點醫院。此次通知1952人，截至昨、3天內完成162所幼兒園與7所兒童課後照顧服務中心，共1811名教職人員疫苗施打，報到率破九成。

市府教育處說明，此次因故未接種的教師，將安排第二次造冊施打，接下來也會依序為國小、國中、高中教育人員施打疫苗，為學童、家長、教師提供安心健康的學習成長環境。

疫苗 幼兒園 疫情

延伸閱讀

林智堅：公園遊具、籃球場與運動中心暫緩開放

竹市動物明星虎六福、來福今生日 林智堅直播辦慶生趴

新竹縣防疫急轉彎！禁餐飲內用 竹竹苗5點開會共同決議

7/12微解封？林智堅受周玉蔻專訪答：全國應一致

相關新聞

大溪山豬湖荷花爭艷 13日迎微解封

桃園大溪區的山豬湖生態親水園區是賞荷秘境，今年花況開得比往年熱鬧，先前配合配合三級警戒休園的園區13日迎來微解封，將適度...

竹市67歲長者今打疫苗 明打66、65歲

新竹市府今通知67歲長者共4555人接種疫苗，報到率83%，明後兩天將繼續為66、65歲長者施打，完成竹市第八類公費疫苗...

慈湖石門水庫各景點明開放 新人流警示燈號嚴管人車

三級警戒再延長至7月26日，明天起桃園市風景區開放微解封，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，因應明天（13日）起桃園相關風...

誰移開台61線觀海大橋交維？ 43分鐘空檔「坑」車輛

台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程，切割出39處5到10公分深的坑洞，交通錐、警示燈7月11日清晨遭移開，造成...

竹東長照9旬接觸者 6採陰轉陽

新竹縣竹東鎮某長照機構一名90多歲男住民，五次採陰後因為持續發燒而第六度篩檢，結果PCR呈現陽性確診；縣長楊文科昨天表示...

竹縣獲前瞻補助 改善9體育館

新竹縣政府昨天宣布獲前瞻計畫補助1億819萬餘元，將改善6鄉鎮市9處運動場所設施。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。