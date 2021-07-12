竹市67歲長者今打疫苗 明打66、65歲

新竹市府今通知67歲長者共4555人接種疫苗，報到率83%，明後兩天將繼續為66、65歲長者施打，完成竹市第八類公費疫苗接種對象施打。另外，市府指出，昨已完成162所幼兒園、7所兒童課後照顧服務中心共1811位教職人員疫苗施打，希望替第一線幼教人員築起防護網。

市府表示，至今天上午為止，竹市共累積6萬3621人接種疫苗，全人口覆蓋率達14%。另外，因應全國疫情警戒第三級延長至7月26日，市長林智堅今宣布，賞蟹步道、假日花市與動物園同樣維持封閉。防範疫情仍不可鬆懈，籲請民眾體諒配合、遵守防疫措施。

林智堅表示，竹市上周五（9日）啟動「幼教人員施打疫苗計畫」，透過市府統一造冊、中央審核，建置線上預約系統完成分時、分流施打，還有教育處專責人員駐點醫院。此次通知1952人，截至昨、3天內完成162所幼兒園與7所兒童課後照顧服務中心，共1811名教職人員疫苗施打，報到率破九成。

市府教育處說明，此次因故未接種的教師，將安排第二次造冊施打，接下來也會依序為國小、國中、高中教育人員施打疫苗，為學童、家長、教師提供安心健康的學習成長環境。