慈湖石門水庫各景點明開放 新人流警示燈號嚴管人車

三級警戒再延長至7月26日，明天起桃園市風景區開放微解封，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，因應明天（13日）起桃園相關風景區有限度開放，該局今天會完成調整新人流燈號警示系統，明天上午8時起，將在桃園各大風景點實施，配合微解封規定，新的人流燈號警示系統在風景點人流超過40%「紅燈」，就管制進入和禁止停車。

桃園市風景區開放性場域景點微解封，仍採管制人流方式，觀旅局明天先行開放的風景園區，包括虎頭山風景區、大溪老街及中正公園、慈湖園區、角板山行館園區、小烏來風景特定區、拉拉山風景特定區的開放空間，民眾做好防疫措施，依人車管制前往遊覽，石門水庫開放也採一天總量管制400車輛進出為限。

其中虎頭山風景區的環保公園、慈湖園區的頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來特定區的天空步道、拉拉山風景特定區的巴陵古道等處地，及風景區室內場館、公園遊具活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區、遊客中心等，因為施工或有群聚疑慮、管控人潮不易因素，這些景點場所仍一律不開放，小人國延後至7月26日後開放，埔心牧場比照休閒農場防疫指引開放。