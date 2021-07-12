快訊

台積電、鴻海永齡聯合宣布：BNT疫苗最快9月底抵台

直播／鴻海、台積電捐贈原廠BNT疫苗 行政院1130說明

慈湖石門水庫各景點明開放 新人流警示燈號嚴管人車

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市多處處風景園區明起微解封開放進入，依人流燈號警示管制進人或停車。圖／觀旅局提供
桃園市多處處風景園區明起微解封開放進入，依人流燈號警示管制進人或停車。圖／觀旅局提供

三級警戒再延長至7月26日，明天起桃園市風景區開放微解封，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，因應明天（13日）起桃園相關風景區有限度開放，該局今天會完成調整新人流燈號警示系統，明天上午8時起，將在桃園各大風景點實施，配合微解封規定，新的人流燈號警示系統在風景點人流超過40%「紅燈」，就管制進入和禁止停車。

桃園市風景區開放性場域景點微解封，仍採管制人流方式，觀旅局明天先行開放的風景園區，包括虎頭山風景區、大溪老街及中正公園、慈湖園區、角板山行館園區、小烏來風景特定區、拉拉山風景特定區的開放空間，民眾做好防疫措施，依人車管制前往遊覽，石門水庫開放也採一天總量管制400車輛進出為限。

其中虎頭山風景區的環保公園、慈湖園區的頭寮陵寢、慈湖陵寢、後慈湖、小烏來特定區的天空步道、拉拉山風景特定區的巴陵古道等處地，及風景區室內場館、公園遊具活動場地、烤肉區、溫泉泡腳區、遊客中心等，因為施工或有群聚疑慮、管控人潮不易因素，這些景點場所仍一律不開放，小人國延後至7月26日後開放，埔心牧場比照休閒農場防疫指引開放。

楊勝評表示，風景區微解封，各風景園區餐飲仍配合管制不開放內用，其他相關開放9人小團旅遊等政策，配合中央規定辦理，市府因應人流管制，重新調整推出新的人流燈號警示系統，將原先人流60%紅燈、50%綠燈、50%至60%黃燈，降為人流40%紅燈、30%綠燈、30%至40%黃燈，明天8時起各風景區實施，若燈號警示紅燈，風景區、停車場將停止進入或停車。

桃園市角板山行館等處風景園區明起微解封開放進入，依人流燈號警示管制進人或停車。圖／觀旅局提供
桃園市角板山行館等處風景園區明起微解封開放進入，依人流燈號警示管制進人或停車。圖／觀旅局提供

桃園 微解封 慈湖

延伸閱讀

大溪山豬湖荷花爭艷 13日迎微解封

微解封憂疫情不確定性 伯朗大道持續封閉至7/26

吳宗憲一早衝高爾夫球場　搞錯微解封時間撲空

微解封開園 福壽山農場7月13日將開園

相關新聞

大溪山豬湖荷花爭艷 13日迎微解封

桃園大溪區的山豬湖生態親水園區是賞荷秘境，今年花況開得比往年熱鬧，先前配合配合三級警戒休園的園區13日迎來微解封，將適度...

誰移開台61線觀海大橋交維？ 43分鐘空檔「坑」車輛

台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程，切割出39處5到10公分深的坑洞，交通錐、警示燈7月11日清晨遭移開，造成...

慈湖石門水庫各景點明開放 新人流警示燈號嚴管人車

三級警戒再延長至7月26日，明天起桃園市風景區開放微解封，市府觀旅局長楊勝評今天上午表示，因應明天（13日）起桃園相關風...

竹東長照9旬接觸者 6採陰轉陽

新竹縣竹東鎮某長照機構一名90多歲男住民，五次採陰後因為持續發燒而第六度篩檢，結果PCR呈現陽性確診；縣長楊文科昨天表示...

竹縣獲前瞻補助 改善9體育館

新竹縣政府昨天宣布獲前瞻計畫補助1億819萬餘元，將改善6鄉鎮市9處運動場所設施。

苗縣西濱桿王 進帳逾千萬罰緩

苗栗縣警局觀察疫情3級警戒期間外出車輛減少，民眾駕車車速變快，今年1到6月全縣固定式測速照相桿取締超速違規1萬8215件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。