大溪山豬湖荷花爭艷 13日迎微解封

桃園大溪區的山豬湖生態親水園區是賞荷秘境，今年花況開得比往年熱鬧，先前配合配合三級警戒休園的園區13日迎來微解封，將適度開放入園參觀。市府水務局預估荷花花期可持續至7月底，民眾仍可欣賞到荷花爭奇鬥豔的景象。

山豬湖生態親水園區前年荷花花況略微減少，經生態物種監測與專家會勘後，判斷為荷花病蟲害小黃薊馬造成，去年進行小黃薊馬防治有成，今年荷花花況明顯增加，園區出現壯觀的大賀蓮。

水務局表示，山豬湖生態親水園區管制措施包括遊客入園採單一入口進出；遊客須於入口處進行QR Code實聯制登記，並提供紙本給未攜帶手機者登記；遊客入園必須全程配戴口罩、手部消毒並配合量測體溫，體溫超過37.5度者禁止入園；園區內公園場域開放、廁所開放，每2小時廁所消毒1次。

水務局表示，為減少群聚，同一批進出團體人數不超過10人以上，同一時間在園人數上限為1000人，遊客需維持戶外1公尺以上社交距離，除必要飲水外勿脫口罩；另配合市府燈號降載，30%以下綠燈，30%至40%黃燈，40%以上紅燈，人流達到5成就會開始勸離遊客。

水務局指出，目前園區荷花盛開，但微解封同時仍請入園民眾全程配戴口罩、避免群聚，以降低疫情發生機率及減輕警消醫護負擔。