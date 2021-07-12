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誰移開台61線觀海大橋交維？ 43分鐘空檔「坑」車輛

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程，切割出5到10公分深的坑洞，交通錐、警示燈7月11日清晨遭移開，造成車輛誤入。圖／民眾提供
台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程，切割出5到10公分深的坑洞，交通錐、警示燈7月11日清晨遭移開，造成車輛誤入。圖／民眾提供

台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程，切割出39處5到10公分深的坑洞，交通錐、警示燈7月11日清晨遭移開，造成43分鐘空檔期間車輛誤入，目前至少有1輛大型重機車因此受損報案，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段表達歉意，後續將協助受損車輛理賠。

苗栗工務段發包6月23日到7月16日，辦理台61線後龍觀海大橋南向主線車道橋梁路面維修施工，施工廠商封閉主線車道，所有車輛改行駛側車道通行，不料，昨天清晨4點39分，匝道封閉交維設施遭移開，以致後方車輛駛入工區，苗栗工務段5點接獲警方通報，廠商5點22分恢復交維布設。

警方目前受理有1輛大型重機車騎士報案，申請國家賠償，騎士表示機車因此誤入觀海大橋主線，輾壓橋面施工坑洞，造成前輪受損，警方初步調查，事故發生時，現場側車道有管線單位施工，一輛大貨車過寬無法通過，造成車輛回堵，疑因有用路人不耐久等，移開匝道交維設施，並沒有回擺以致釀禍，全案進一步調查中。

苗栗工務段對於未能維護好道路施工交維設施，影響行車安全及車輛受損事件，表達深感歉意，工段段調閱臨近CCTV（閉路電視）影像系統，初步掌握是1輛大貨車擅自移開交維設施，報案交由警方偵辦，工務段也將協助受損車輛賠償等相關事宜。

一輛大貨車昨天清晨移開台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程交維護施，公路總局苗栗工務段報案追查。圖／苗栗工務段提供
一輛大貨車昨天清晨移開台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程交維護施，公路總局苗栗工務段報案追查。圖／苗栗工務段提供
一輛大貨車昨天清晨移開台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程交維護施，公路總局苗栗工務段報案追查。圖／苗栗工務段提供
一輛大貨車昨天清晨移開台61線苗栗縣後龍鎮觀海大橋南向橋面維修工程交維護施，公路總局苗栗工務段報案追查。圖／苗栗工務段提供

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