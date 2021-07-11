基幼兒園教職員接種率96.2% 林右昌：盼幼兒園早日解封

基隆市長林右昌今天下午表示，市府連兩天安排1005名幼兒園教職員連注射疫苗，接種率高達96.2%。明、後天安排68、69歲長者（原住民58、59歲）施打疫苗，呼籲符合資格的長輩，依通知單時間到施打站集中施打疫苗。

林右昌說，10、11日幫基隆市幼兒園1005的教職員施打疫苗，參與情況非常踴躍，施打率高達96.2%。安排幼兒園老師趕快施打疫苗，最重要是希望讓家長和老師都能夠安心，也希望疾病管制署（CDC）能夠減少顧慮，未來能夠讓幼兒園早日解封復原，解除廣大家長的壓力。

林右昌說，本土疫情期間幼兒園的園長非常辛苦，昨天他特別跟中央反應有關紓困的事項，希望盡快核定解燃眉之急。市府已接到中央回應，幼兒園紓困部分即將全數核定，盡快把補助費用給最需要的幼兒園。

基市府12、13日為68、69歲長者及58、59歲原住民施打疫苗。林右昌說，他要再一次呼籲跟提醒符合資格年齡的長輩，在通知單預定的時間到現場施打疫苗。如果排定的時間沒來施打，可能就必須要透過預約系統登記。

，

中央防疫指揮中心今天下午公布全台新增28例本土病例，分別是新北12例、台北11例、桃園2例、台中和新竹縣、彰化縣各1例。