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苗市前市長邱炳坤騎自行車遭撞 肋骨斷3根裂2根

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市前市長邱炳坤昨天騎自行車運動，在經國路、新東大橋附近車禍受傷送醫。圖／擷自邱炳坤臉書
苗栗市前市長邱炳坤昨天騎自行車運動，在經國路、新東大橋附近車禍受傷送醫。圖／擷自邱炳坤臉書

苗栗市前市長邱炳坤昨天騎腳踏車運動，在苗栗市經國路、新東大橋附近疑遭後方機車追撞，邱炳坤肋骨斷裂3根、裂2根，腎臟多囊破裂，肺部挫傷，送衛生福利部苗栗醫院醫治，目前病情穩定，車禍原因警方進一步調查釐清。

邱炳坤先後擔任苗栗市長4屆、17年，前年12月24日卸任後，經常結伴到苗栗縣公館鄉北河村玉清寺、釋迦山，健行運動養身，疫情期間他改騎自行車，昨天上午6點25分騎車在經國路、新東大橋附近，與機車發生車禍，他受傷送醫，目前病情穩定。

今天他在臉書PO出現況，表示「意識清楚，痛到極點！72小時危險觀察期，今天早上通過了第一個24小時」，臉書湧進留言，苗栗市民代表謝承思指出，邱炳坤目前人在普通病房，因傷勢說話都會覺得痛，疫情期間不適合探病，邱炳坤感謝各界的關心。

邱炳坤 疫情 車禍

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