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桃園新建案施工不當排廢水汙染 市府違規開罰最重900萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市環保局查獲桃園區一處建築工地廢排黃泥廢水不當，汙染茄苳溪、南崁溪開罰。圖／環保局提供
桃園市環保局查獲桃園區一處建築工地廢排黃泥廢水不當，汙染茄苳溪、南崁溪開罰。圖／環保局提供

桃園市民昨天陳情檢舉，茄苳溪上游溝渠黃泥廢水汙染，市府環保局循線上游稽查，在桃園區文中東路、忠一路口，查出一處新建工地2管線正在排放黃泥廢水，廢水汙染茄苳溪、南崁溪明確，環保局今天上午表示，該局開單告發該建築業者，依違反水汙法規定處以3萬至300萬元罰款，後續若再涉違反逕流廢水計畫，將再開處1萬至600 萬元罰款。

市府環保局表示，最近2個月民眾多次陳情南崁溪黃泥廢水汙染，昨天據報再追查桃園區文中東路、忠一路口附近，一處新建建築工程現場3輛怪手正在開挖，2支PVC管線正在排放挖出的黃泥廢水，用馬達抽至地面沉澱桶，卻因桶內淤泥未清理，黃泥水直接溢流溝渠至茄苳溪，再排入南崁溪。

該建築工地排放黃泥水施工應變不當，汙染茄苳溪、南崁溪水變沉澱黃泥水，汙染明確，該局將對施工包商依違法水汙染防治法規定，開單告發處3萬至300萬元罰款，再查該該工是否符合逕流廢水管理計畫，若查出違反該逕流計畫將再處1萬至600萬元罰款。

桃園市環保局查獲桃園區一處建築工地廢排黃泥廢水不當，汙染茄苳溪、南崁溪開罰。圖／環保局提供
桃園市環保局查獲桃園區一處建築工地廢排黃泥廢水不當，汙染茄苳溪、南崁溪開罰。圖／環保局提供

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