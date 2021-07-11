桃園新建案施工不當排廢水汙染 市府違規開罰最重900萬

桃園市民昨天陳情檢舉，茄苳溪上游溝渠黃泥廢水汙染，市府環保局循線上游稽查，在桃園區文中東路、忠一路口，查出一處新建工地2管線正在排放黃泥廢水，廢水汙染茄苳溪、南崁溪明確，環保局今天上午表示，該局開單告發該建築業者，依違反水汙法規定處以3萬至300萬元罰款，後續若再涉違反逕流廢水計畫，將再開處1萬至600 萬元罰款。

市府環保局表示，最近2個月民眾多次陳情南崁溪黃泥廢水汙染，昨天據報再追查桃園區文中東路、忠一路口附近，一處新建建築工程現場3輛怪手正在開挖，2支PVC管線正在排放挖出的黃泥廢水，用馬達抽至地面沉澱桶，卻因桶內淤泥未清理，黃泥水直接溢流溝渠至茄苳溪，再排入南崁溪。