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三級警戒微解封 鹿場、向天湖部落仍維持封山到7月26日
新冠肺炎第三級警戒7月13日起微解封，苗栗縣南庄鄉鹿場、向天湖部落討論，決議暫不開放，持續到7月26日，但今天一早就有遊客等不及，佯稱已解封闖關被擋下，部落提醒民眾注意，不要白跑一趟。
鹿場曾因拍攝汽車廣告爆紅，也是台灣富士山之稱加里山的主要登山口之一，向天湖是賽夏族聖地，風景相當優美，疫情三級警戒期間，部落防疫優先，設檢疫站自力封山，並決議暫不開放，同步延長到7月26日，不過，今天一早就有遊客要登加里山，在檢疫站被勸阻。
苗栗縣議員楊文昌表示，遊客聲稱疫情警戒解封，欲強行通過檢疫站攀登加里山，經值班人員耐心勸說目前仍為三級警戒期間，林務局7月8日公告加里山步道等23條步道，因涉及自然保護區域，或須經由部落、社區進出，經與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，仍暫不開放，遊客才折返下山。
縣政府文化觀光局指出，三級警戒延長，7月13日起有關觀光旅遊適度鬆綁部分措施，西湖渡假村、香格里拉樂園、火炎山遊樂區，及舊山線鐵道自行車，防疫指引及管制原則規定單一進出口，人流總量管制園區最大乘載量40%，全面實施實聯制，全程配戴口罩、落實體溫量測，保持社交距離，禁止邊走邊吃或抽菸，遊樂設施採預約制，最晚入園下午4點。
此外，縣府文化觀光局、三義木雕博物館、苗北藝文中心、苗栗陶瓷博物館、客家圓樓等各檔靜態展覽，周二至周日開放上午9點到11點，下午2點到4點，限制人數預約，各場館場地維持單一出入口，量測額溫、手部消毒、實聯制、全程戴口罩進場，保持社交距離，互動式或有穿戴式展覽，仍維持閉館狀態。
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